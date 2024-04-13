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Teleferik kazasında şu ana kadar 137 kazazede kurtarıldı

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Antalya’da dün akşam saatlerinde meydana gelen teleferik kazasında havada asılı kalan vagonlarda mahsur kalan kazazedeleri kurtarma çalışmalarında şu ana kadar 137 kazazede kurtarıldı.

Teleferik kazasında şu ana kadar 137 kazazede kurtarıldı mask
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Antalya’nın Merkez Konyaaltı ilçesinde bulunan ve Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin bir şirketine ait olan 605 rakımlı Tünektepe Teleferik ve Sosyal Tesisleri’nde saat 17:28 sıralarında sefer halinde olan teleferikte 5 No’lu direğin kırılması nedeniyle 25 vagon havada asılı kaldığı, 1 vagonun ise düştüğüne dair 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunmasının üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, polis, jandarma, AFAD, UMKE ekibi sevk edilmişti. Meydana gelen kazada 1 vatandaş hayatını kaybetmiş, 2’si çocuk 10 kişi de yaralanmıştı.

Dün akşamdan beri devam eden kurtarma çalışmalarında saat 11.45 itibari ile havada asılı kalan 19 kabindeki 56’sı havadan helikopter ile olmak üzere 137 kişi ekipler tarafından tahliye edildi. Tahliye edilenler vatandaşlardan 9’unun ambulans ile hastaneye sevki gerçekleşti. Tedavilerinin ardından 7 kişi ise taburcu edildi. Havada asılı şekilde bulunan 5 kabinde 29 kişi için tahliye çalışmaları devam ediyor.

13 Nis 2024 - 12:48 İHA Antalya- Asayiş

Mahreç  İha

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