- Çevre

"Türkiye'nin Maldivleri" Salda Gölü her gün binlerce kişiyi ağırlıyor

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Bayram tatili rotalarına Burdur'daki Salda Gölü'nü de dahil eden tatilciler, turkuaz renkli suyu ve beyaz kumsalıyla ilgi çeken doğa harikası bölgede yoğunluk oluşturdu Bursa'dan Salda'yı görmeye gelen Kübra Baş: "Salda'nın rengine hayran kaldım, turkuazı çok güzel, insanın içini açıyor"

"Türkiye'nin Maldivleri" Salda Gölü her gün binlerce kişiyi ağırlıyor mask
"Türkiye'nin Maldivleri" Salda Gölü her gün binlerce kişiyi ağırlıyor
"Türkiye'nin Maldivleri" Salda Gölü her gün binlerce kişiyi ağırlıyor
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Burdur'un Yeşilova ilçesindeki turkuaz renkli suyu ve beyaz kumsalıyla "Türkiye'nin Maldivleri" olarak ünlenen Salda Gölü, Ramazan Bayramı tatilinde her gün binlerce kişiyi konuk ediyor.

Dokuz günlük bayram tatilini fırsat bilen çok sayıda ziyaretçi, jeolojik yapısıyla Mars'taki Jezero kraterine benzeyen, NASA'nın da Mars misyonu çalışmalarında tanıttığı gölü yakından görme fırsatı buldu.

Beyaz Adalar kısmındaki kumsalına araç ve ziyaretçi girişinin yasaklandığı göle, ziyaretçiler elektrikli araçlarla peyderpey taşınıyor. Oluşturulan seyir teraslarına çıkan tatilciler, gölün eşsiz manzarasının yanı sıra güzel havanın da tadını çıkarıyor.

Ziyaretçi sınırlamasının uygulandığı plajı tercih eden ziyaretçiler, göl kıyısında yürüyüş yaparak bayram tatilini huzurlu bir ortamda geçiriyor.

Salda'yı, günübirlik faydalanılan tesisin oto parkına giren araç sayısı göz önünde bulundurulduğunda bayram tatili boyunca günde ortalama 7 bin kişinin ziyaret ettiği belirtildi.

-"Koruma tedbirleri de çok iyi"

Bursa'dan gelen Kübra Baş, AA muhabirine, daha önce Salda Gölü'ne gelmeyi çok istediğini ancak bayram tatilinde bu fırsatı yakaladığını söyledi.

Gölün insanı dinlendiren, huzur veren bir doğası olduğunu belirten Baş, "Salda'nın rengine hayran kaldım, turkuazı çok güzel, insanın içini açıyor. Koruma tedbirleri de çok iyi, kumsalı zarar görmesin diye bu bölgeyi halatlarla çevirmişler. Bu önlemleri de çok mantıklı buldum. Sonuçta insanın olduğu her yer ister istemez tahrip oluyor. Biz de bozulmamış bu manzaranın tadını çıkardık, çok eğlendik, çok sevdik iyi ki Salda Gölü'ne geldik." diye konuştu.

Antalya'dan gelen Ömer Alim de bayram tatilinin güzel geçtiğini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Bu manzarayla az önce buluştuk. İnsanı dinlendiren bir manzarası var, biz de bu manzaranın keyfini çıkarıyoruz. Bembeyaz çok farklı bir kumsalı var. Zarar görmesin diye kapatılmış, belli bir yere kadar girebiliyoruz. Burada olup bu doğayı yaşamanız lazım, çok keyifli, dingin bir ortam var. Şehrin kalabalığından kaçmak isteyenler için güzel bir yer."

- "Gerçekten doğa harikası bir yer"

İstanbul'dan eşiyle gelen Yıldıray Akrap da tatilde Türkiye turuna çıktıklarını, son duraklarının da Salda Gölü olduğunu anlattı.

"Türkiye'nin Maldivleri" olarak bilinen Salda Gölü'nün güzelliğini görmeye geldiklerini belirten Akrap, "Türkiye'mizi gezmeye, görmeye, öğrenmeye çalışıyoruz. Salda Gölü de güzel bir göl, korumaya alınmış, keşke ayaklarımızı suya soksaydık ama zarar görecekse sokulmaması daha iyi. Önemli olan bizim bu güzelliği görmemiz, bozulmadan ileri ki nesillere kalsın. Çok beğendik, çok güzel." ifadelerini kullandı.

Özlem Şahin Akrap da Salda Gölü'nü çok merak ettiğini, en sonunda gördüğünü dile getirerek gölü ve doğasını çok güzel bulduğunu söyledi.

Bursa İnegöl'den bayram ziyaretine gelen Ali Yaşar ise "Gerçekten doğa harikası bir yer. Geldiğimiz için çok mutlu olduk." dedi.

# Bayram tatili, Burdur, Keyif, Manzara, Salda Gölü, tatil

13 Nis 2024 - 12:39 AA Burdur- Çevre

Mahreç  Anadolu Ajansı

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