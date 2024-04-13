Valilik, saat verip uyardı!

Kahramanmaraş Valiliği, güney ilçelerde etkili olması beklenen şiddetli sağanak yağışla ilgili olarak vatandaşları uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün Kahramanmaraş'ın güneyinde beklenen gök gürültülü sağanağın öğle saatlerinden sonra akşam saatlerine kadar yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Kahramanmaraş Valiliği, 13.00-19.00 saatleri arasında Dulkadiroğlu, Onikişubat, Andırın, Türkoğlu, Çağlayancerit ve Pazarcık çevrelerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olmasının beklendiğini açıkladı.

Kahramanmaraş Valiliği, "Vatandaşlarımızın oluşması muhtemel risklere karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını önemle hatırlatıyoruz" açıklamasında bulundu.