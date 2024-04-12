Valilikten Starbucks saldırısı ile ilgili açıklama

Kahramanmaraş Valiliği, Starbucks isimli işyerine pompalı tüfekle ateş açılmasıyla ilgili açıklama yaptı.

Saldırganların, önce taş attıkları ardından da pompalı tüfekle ateş ettikleri belirtilen açıklamada, "Meydana gelen olay ile ilgili yapılan ilk incelemeler sonucunda, saldırganların belirtilen iş yerine ilk önce taş attıkları ardından pompalı tüfekle ateş açtıkları tespit edilmiştir. Olay yerinde 3 boş kartuş bulunmuştur. Herhangi bir vatandaşımızın yaralanmadığı olayda işyerinde maddi zarar tespit edilmiştir" denildi.

Olayla ilgili 1 şahsın yakalandığı ifade edilen açıklamada, Olayın şüphelilerinden 1 şahıs yakalanmış, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Yakalanan şahsın; yağma, gasp, kasten yaralama ve uyuşturucu kullanma gibi 42 farklı suç kaydı olduğu anlaşılmıştır" bilgileri paylaşıldı.