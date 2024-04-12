12 Nis 2024 - 13:42- Politika G:

Sendikalar 1 Mayıs'a hazır

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İşçi ve memur konfederasyonları, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları kapsamında farklı şehirlerde kitlesel etkinlikler düzenleyecek.

Sendikalar 1 Mayıs'a hazır mask
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Geçen yıl, 6 Şubat'taki deprem felaketine dikkatleri çekmek için 1 Mayıs programını Adana'da düzenleyen TÜRK-İŞ, bu yıl 1 Mayıs günü Türkiye'nin önemli sanayi şehirlerinden Bursa'da olacak.

Sendikalar 1 Mayıs'a hazır

TÜRK-İŞ, "Vergide Adalet" temasıyla düzenleyeceği programda, gelir vergisi başta olmak üzere çalışma hayatının sorunlarını gündeme taşıyacak.

Depremzedelerle dayanışma amacıyla geçen yıl 1 Mayıs'ta Kahramanmaraş'ta olan HAK-İŞ, bu yıl 1 Mayıs'ı Kocaeli'de kutlayacak. Programda HAK-İŞ yönetimi, çalışma hayatının sorunlarıyla Gazze'de yaşananları da gündeme getirecek.

1 Mayıs'ı İstanbul'da çeşitli sivil toplum kuruluşu ve meslek örgütleriyle kutlama geleneğini sürdüren DİSK ve KESK, bu yıl da programını aynı şehirde yapmayı planlıyor. Geçen yıl Maltepe Miting Alanı'nda 1 Mayıs'ı kutlayan konfederasyonlar, bu yıl Taksim Meydanı'nda olmak için talepte bulundu.

Bu yıl 1 Mayıs'ta Memur-Sen Samsun'da, Türkiye Kamu-Sen ise İzmir'de program düzenleme kararı aldı.

İstanbul'daki ilk kutlama 1912'de yapıldı
İşçilerin, günlük çalışma süresine karşı küresel ölçekte dayanışmayla verdiği mücadeleden doğan 1 Mayıs, dünyanın birçok ülkesinde "Emek Bayramı", "İşçi Bayramı" ve "1 Mayıs Bayramı" gibi farklı adlarla resmi olarak kutlanıyor.

Tarihi 1890'lı yıllara uzanan işçi bayramı, Osmanlı Devleti sınırlarında ilk kez 1911 yılında Selanik'teki tütün, pamuk ve liman çalışanlarınca kutlanırken, İstanbul'daki ilk kutlama 1912'de yapıldı.

2009'da resmi tatil ilan edildi
Türkiye Cumhuriyeti'nin Sovyetler Birliği ile dostluk ilişkileri çerçevesinde, Ankara'da, 1 Mayıs 1922'de işçi bayramı kutlandı.

Cumhuriyet tarihindeki ilk resmi kutlama ise 1 Mayıs 1923'te yapıldı.

Milli Güvenlik Konseyince 12 Eylül döneminde resmi tatil olmaktan çıkarılan 1 Mayıs, 2009'da "Emek ve Dayanışma Günü" olarak yeniden resmi tatil ilan edildi.

12 Nis 2024 - 13:42 - Politika

Mahreç  Anadolu Ajansı

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