CHP’de bayramlaşma yoğun katılımla yapıldı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Elbistan İlçe Teşkilatı’nda Ramazan Bayramı dolayısıyla bir bayramlaşma programı düzenlendi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Elbistan İlçe Başkanı Av. Onur Gürbüz’ün ev sahipliğinde gerçekleştirilen organizeye, Elbistan Belediye Başkanı Erkan Gürbüz, CHP Kahramanmaraş İl Başkanı Ünal Ateş, belediye meclis üyeleri, partililer ve vatandaşlar katıldı.

Bayramlaşmanın ardından partililere hitaben bir konuşma yapan CHP Elbistan İlçe Başkanı Av. Onur Gürbüz, “İlerideki günlerimizin, yaşamımızın bayram tadında huzurla, mutlulukla geçmesini diliyorum. Bugün bizleri burada yalnız bırakmayan ve büyük bir coşkunun yaşanmasını sağlayan partililerimize ve hemşerilerimize teşekkür ediyorum. Seçim döneminde tüm partililerimiz özverili bir biçimde çalıştı. Elbistan’da yıllar sonra elde ettiğimiz başarının mimar, gece gündüz demeden gayretle çalışan yol arkadaşlarımız oldu. Elbistan Belediyesi’ni kazanmamızdaki başarı için en başta tüm yol arkadaşlarıma ve bizlerden desteğini esirgemeyen Elbistan halkına tekrar teşekkür ediyorum. Birliğimizin, dirliğimizin ve başarılarımızın daim olması temennisiyle tüm partililerimizin, hemşerilerimizin bayramını bir kez daha kutluyor, güzel ve aydınlık günler diliyorum” dedi.

CHP Kahramanmaraş İl Başkanı Ünal Ateş de; “Bize Kahramanmaraş’ta, Elbistan’da çok büyük bir gurur yaşattınız. İki bayramı bir arada yaşattınız. Hepinizin bayramını kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Elbistan Belediye Başkanı Erkan Gürbüz de; tüm partililerin ve Elbistanlıların Ramazan Bayramı’nı bir kez daha tebrik etti.