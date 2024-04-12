Arabuluculuğa giden dosya sayısı 5 milyon 690 bini aştı

Bakan Tunç, yaptığı yazılı açıklamada, ceza adalet sisteminin etkinliğini artırmak ve yargının iş yükünü hafifletmek üzere hayata geçirilen arabuluculuk uygulamasıyla ilgili son verileri paylaştı.

Türkiye'de ilk kez 2013'te uygulanmaya başlanan arabuluculuğun büyük bir hızla geliştiğini belirten Tunç, "Hukuki uyuşmazlıkların, ilk önce ihtiyari olarak düzenlenen arabuluculuk ile daha az sürede ve çok daha az masrafla çözümlenmesinin önünü açtık." ifadesini kullandı.

Yargının iş yükünü azaltan ve tarafların dostane şekilde bir araya gelerek uyuşmazlıklarını çözüme kavuşturduğu arabuluculuk uygulamasını etkin şekilde geliştirmeye devam edeceklerini vurgulayan Tunç, şunları kaydetti:

"İhtiyari, kira, iş, ticaret ve tüketici uyuşmazlıklarında başarıyla uygulanan arabuluculuk sayesinde uyuşmazlıklar kısa sürede çözüme kavuşturuluyor ve mahkemelerin iş yükü azalıyor. Uygulama aynı zamandan, toplumsal uzlaşı kültürüne de katkı sağlıyor. Arabuluculuk; iş uyuşmazlıklarında 1 Ocak 2018'den, ticari uyuşmazlıklarda 1 Ocak 2019'dan, tüketici uyuşmazlıklarında ise 28 Temmuz 2020'den itibaren zorunlu olarak uygulanıyor. İhtiyari arabuluculuksa hukuk sistemine 14 Kasım 2013'te kazandırıldı. Tüm hukuk uyuşmazlıklarında başvurulabilen arabuluculukta bugüne kadar 5 milyon 690 bin 220 dosya sisteme girdi. Müzakeresi tamamlanan 5 milyon 518 bin 599 dosyadan 3 milyon 679 bin 537'si anlaşma ile çözüme kavuşturuldu."

"Kira arabuluculuğunda anlaşma oranı yüzde 58"

Bakan Tunç, iş uyuşmazlıklarında müzakeresi tamamlanan 2 milyon 36 bin 52 dosyadan 1 milyon 31 bin 923'ünün anlaşma ile sonuçlandığını belirterek, başarı oranının yüzde 51 olduğunu ve bu dosyaların ortalama 10 gün gibi kısa sürede çözüme kavuşturulduğunu vurguladı.

Ticari arabuluculukta müzakeresi tamamlanan 763 bin 868 dosyadan 318 bin 448'inin ise anlaşma ile sonuçlandığını ve yüzde 42 başarı sağlandığını bildiren Tunç, arabulucuların bu dosyalarda ortalama 20 gün gibi kısa sürede tarafları uzlaştırdığını ifade etti.

Tüketici uyuşmazlıklarında uygulamanın başladığı 28 Temmuz 2020'den bugüne 377 bin 115 dosyada müzakerenin tamamlandığını ve 144 bin 536'sının çözüme kavuşturulduğunu belirten Tunç, şu bilgileri verdi:

"Tüketici uyuşmazlıklarında başarı oranı yüzde 38 olarak gerçekleşti. İhtiyari arabuluculukta müzakeresi tamamlanan 2 milyon 153 bin 614 dosyadan 2 milyon 89 bin 839 dosyada anlaşma sağlandı. Böylece müzakeresi tamamlananların anlaşma oranı yüzde 97 oldu. Kira arabuluculuğunda ise 142 bin 9 dosyanın müzakeresi tamamlandı, 81 bin 795 dosyada anlaşma sağlandı, başarı oranı ise yüzde 58 olarak gerçekleşti. Ayrıca, ortaklığın giderilmesi, kat mülkiyeti, komşuluk hukuku ve tarım sözleşmesi uyuşmazlıklarında toplam 45 bin 941 dosyanın müzakeresi tamamlandı, 12 bin 996 dosyada anlaşma sağlandı."