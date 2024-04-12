Iğdır Merkez Cumhuriyet Mahallesi Millet Caddesi üzerinde elektrik malzemesi satan ve tamircilik yapan Servet Çakmaz, kendisine gelen süpürge makinesi ile hayatının şokunu yaşadı. Süpürge makinesinin çalışmadığını gören elektrik ustası Servet Çakmaz, makineyi kontrol ettikten sonra makinenin anahtar kısmında arıza olduğunu tespit etti. Makinenin tamamını sökmeden anahtar kısmındaki arızayı gideren Çakmaz, makinenin fişini prize taktı. Süpürge makinesinin fişinin prize takılmasıyla çalışan makinenin motor kısmında fareler çıkmaya başladı. Çıkan fareler ile hayatını şokunu yaşayan Çakmaz, makineyi hemen dışarı çıktı. Dışarıda makineyi açan Çakmaz, farelerin makinenin motor kısmında yuva yaptığını yavrular ile beraber 10-15 farenin makineden çıktığını gördü. O anlar iş yerinin güvenlik kamerası ile kayıt altına alınırken elektrik ustası Çakmaz, hayatı boyunca ilk defa karşılaştığı olay ile büyük bir hayret yaşadığını belirterek, “Bir müşterim süpürge makinesi arızalı diye bana getirdi. Ben de süpürge makinesinin arızasını tespit etmek için ilk önce çalıştırmaya çalıştım. Baktım süpürge makinesi çalışmadı. Süpürge makinesinin anahtar kısmında arıza olduğunu fark ettim. Anahtarı değiştirdiğim zaman hemen çalıştırdım. Çalıştırdıktan sonra makinenin içinde fareler çıkmaya başladı. Burada 5-6 tane fare çıktı. Süpürge makinesini dışarı çıkardık orada açtık. Makinenin içinde fare yavruları da vardı. Makine içinde en az 10-15 tane fare çıktı. Başıma bu şekil bir şey ilk defa geldi. Bundan dolayı da çok şaşırdım” dedi.
Çalışmayan elektrikli süpürgenin içinden 15 tane fare çıktı
Iğdır’da kendisine gelen arızalı süpürge makinesini tamir eden elektrikçi, süpürge makinesini çalıştırınca makineden çıkan fareler neye uğradığını şaşırdı.
12 Nis 2024 - 12:35 İHA Iğdir- Bölge Haberleri Yazdır
Mahreç İha
BAY ELEMAN ARANIYOR
Bilgisayar Kullanmasını bilen, LPG Projesi hazırlayacak, Eksoz Emisyon ölçümü yapacak Bay Eleman Aranıyor. KUBİLAY OTO ELEKTRİK LPG Dönüşüm 0 546 225...
ELEMAN ARANIYOR
Arçelik yetkili servisine en az lise mezunu B sınıfı ehliyetli personel alınacaktır Tel 0552 731 92 33
MUHASSEBE ELEMANI ARANIYOR
ŞİRKETİMİZDE ÇALIŞMAK ÜZERE BAY & BAYAN MUHASSEBE ELEMAN ARIYORUZGÜMÜŞLER TRAKTÖR OTOMOTİ̇V SAN.Tİ̇C. LTD. ŞTİ̇.
AKARYAKIT SATIŞ ELEMANI
istasyonumuzda çalıştırılmak üzere bay akaryakıt satış elemanı alınacaktır. müracaatlar şahsen yapılacaktır.0(000) 000 00 00 OPET ELBİ̇STAN ENSAR PETROL
ELEMANLAR ARANIYOR
KARAKUŞLAR AYGAZ TÜP BAYİİ VE SENDEO KARGODA ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE EHLİYETLİ BAY ELEMAN VE BİLGİSAYARDAN ANLAYAN BAYAN ELEMAN ALINACAKTIR.Mikail Karakuş 0544 346 86 86
ELEMANLAR ARANIYOR
KARÇEK TARIM ÜRÜNLERİ ÇALIŞMA ARKADAŞLARI ARIYORUZ
Kiralık Oto Yıkama
Kiralık Oto Yıkama şartlar yüz yüze görüşülecek 0543 485 8743
ELEMANLAR ARANIYOR
Temap harita ve inşaat Mühendislik Ön Muhasebe Personeli *Ms Office (word-excell) programlarına hakim. *Faturalama ve ön muhasebe işlerini yönetebil...
MATEMATİK DERSİ VERİLİR
İşletme mezunuyum kendi evimde İlk ve Ortaokul öğrencilerine matematik dersi vermekteyim ilgilenirseniz . Ayrıntı ve bilgi için 0543 583 86 11
KİRALIK İŞYERi
Kızılcaoba Mahallesi Kışla Caddesi Corcular Market yanı 66 m2 işyerim kiralıktır. Tel: 0 543 618 21 04