ATV kazasında 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Kahramanmaraş’ta ATV kazasında ağır yaralanan 14 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, Dulkadiroğlu ilçesi Ayaklıcaoluk Mahallesi Bağevleri mevkiinde bayramın ikinci gününde meydana geldi. 15 Temmuz Şehitler İmam Hatip Lisesi öğrencisi 14 yaşındaki Hamza Tanhan, ATV adlı aracın devrilmesi sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan talihsiz çocuk, yoğun bakıma alındı. Tanhan, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kazada hayatını kaybeden Tanhan’ın, geçtiğimiz yıl Diyanet İşleri Başkanlığınca açılan hafızlık sınavını başarı ile tamamlayarak hafız belgesini aldığı öğrenildi.