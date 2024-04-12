Hazımsızlığa karşı en doğal yöntem: Çörek otu yağı

Ramazan ayında yavaş olan metabolizmanın ani hızlanma sonucu ortaya çıkabilecek hazımsızlık rahatsızlığına karşı önerilerde bulunan uzmanlar, içerisinde A, H, B1, B2 ve B6 vitaminleri bulunan çörek otu yağını tavsiyesi ediyor.

“Kan şekerinin yükselmemesi adına çörek otu yağının kullanılması gerekmektedir”

Ramazan ayında midenin sakinleştiğine, rahatladığına ve bayramda ani beslenmeye dikkat edilmesi gerektiğine vurgu yapan Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Teknikeri Mehmet Pıçak, “Ramazan Bayramı ile birlikte tüketilecek tatlılar, ikramlar bu konuda midemiz biraz sıkıntı çekecek ve sindirim sorunu yaşayacağız. Bunlarla alakalı bir tedbir almamız gerekiyor. Ramazan Bayramı'nın birinci gününden itibaren her öğünde sabah, öğlen akşam birer tatlı kaşığı çörek otu yağı tavsiye ediyoruz. Çörek otu yağının düzenli kullanımında kan şekerinin dengelenmesi, sindirim sorunlarının giderilmesinde çok etkili olur. Sabah, öğlen, akşam bir tatlı kaşığı, soğuk presten elde edilmiş özellikle de yerli tohum olan çörek otundan üretilen yağların kullanılmasını tavsiye ediyoruz. Sabah, öğlen, akşam bir tatlı kaşığı vatandaşlarımız çörek otu yağını kullanırlarsa Ramazan sonrası o hazımsızlık, sindirim sorunu, kabızlık gibi sorunlar oluşmaması için ve anlık olan kan şekerinin yükselmemesi adına çörek otu yağının kullanılması gerekmektedir” dedi.

“Kullanımı kolaylaştıkça şifasını almak daha da kolay oluyor”

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Teknikeri Pıçak şöyle devam etti:

"Ramazan ayından çıktıktan sonra bir yemek yeme sevdası, tatlı yeme ihtiyacı ve ikramlar oluşmakta. Güzel ama bununla alakalı tedbir almak zorundayız. Bu da çörek otu yağıyla sağlanabilir şekildedir. Çocuklarda da bu mide karışmasıdır ve gıdaların karışması, gıda zehirlenmelerinin engellenmesi adına aç karnına birer tatlı kaşığı çörek otu yağını destekleyici olarak tavsiye ediyoruz, kullanılabilir. Çörek otu biliyorsunuz, Peygamber Efendimizin hadisi şerifinde geçen ‘O kara tanedir ki ölümden başka her derde deva' bununla alakalı bu hadisi şerife inancımızdan kaynaklı olarak biz çörek otuyla A'dan Z'ye bütün insanların kullanımına teşvik ediyoruz. Çocuklarda, yetişkinlerde herkes çörek otunu da kullanabilir. Yoğurtla karıştırarak kullanabilir. Tozunu balla, pekmezle, yoğurtla karıştırarak kullanabilir. Ama daha da asli olan bunun kullanımı zordur. Biz halkımıza bunu hep söylüyoruz, tavsiye ediyoruz. Kullanımı kolaylaştıkça şifasını almak daha da kolay oluyor. O yüzden çörek otu yağını yaklaşık 6 yaşından sonraki çocuklarda bütün yetişkin sınıflarında günde birer tatlı kaşığı herhangi bir rahatsızlık olmasa da koruyucu statüsünde tavsiye ediyoruz. Yaşlılarda ve yetişkinlerde kullanma fark etmiyor. Çocuklarda çay kaşığı olarak kullanılabilir” şeklinde konuştu.

Çörek otunun bir çok ürünle tüketilebileceğini söyleyen Pıçak, “Bal içerisinde çörek otunun unu yani toz haline getirilmiş sadece içerisinde başka bir karışım olmayanları bal ile kullanılabilir. Biliyorsunuz çörek otu bizim unlu mamuller dediğimiz grubunda da birlikte kullanılan özel ürünlerden bir tanesi ve biz yoğurdun üzerinde kullanmamız da aslında tabii bazı sebepleri ve gerekçeleri var. Yoğurt sindirimi sakinleştirici rahatlattığı ve gevşettiği için sindirim sistemini çörek otunda onun üzerine hem süs hem de şifa mahiyetinde atıyoruz. Ama burada balı ihmal etmememiz gerekiyor. Bal ile pekmez ile ve diğer unlu mamul gıdalarında da kullanılabilir” diye konuştu.

Günde 3 öğün çörek otu yağı tüketen Hasan İşeden, “Aklımıza geldikçe günde tüketiyoruz. Normal hayatımızda düzenli olarak tüketmemiz gereken doğal ürünlerden bir tanesi. Özellikle bu ürünü boğaz yanması olduğu zaman tüketiyorum. Gargara yapıyorum yutuyorum. Benim tercihim çörek otu yağının dibine çöken acı bölümü oluyor. Mide hazımsızlığına da çok kullanıyoruz, çocuklarımıza da çok verdik” ifadelerini kullandı.