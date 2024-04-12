- Ekonomi

Satılan her 10 araçtan 9'u otomatik

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Türkiye otomotiv pazarında, ocak-mart döneminde otomatik vites otomobillerin pazar payı yüzde 89,3'e ulaşırken, küresel anlamda otomatik vites otomobil üretiminin manuel vitese kıyasla daha fazla olmasının da satışlarda etkisi bulunduğu belirtiliyor.

Satılan her 10 araçtan 9'u otomatik mask
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Otomobil satın alırken, fiyat, yakıt ve motor tipi önemli bir rol oynuyor. Aracın şanzıman tipi de otomobil kullanıcılarının tercihlerinde önemli bir faktör olarak görülüyor. Özellikle yoğun şehir içi trafikte konforlu sürüş imkanı sunan otomatik vites otomobillere ilgi de giderek artıyor.

Türkiye otomotiv pazarında, bu yılın ocak-mart döneminde otomatik vites araç satışları yükselmeye devam etti. Söz konusu artışta küresel anlamda otomatik vites otomobil üretiminin manuel vitese kıyasla daha fazla olmasının da etkisi bulunduğu belirtiliyor.

AA muhabirinin Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerinden derlediği verilere göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, yılın ilk çeyreğinde 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 25,2 büyüyerek 295 bin 519 adet oldu.

Bu dönemde, otomobil satışları yüzde 33,05 artarak 233 bin 389 adet, hafif ticari araç satışları da yüzde 2,6 artışla 62 bin 130 adet olarak kayıtlara geçti.

Manuel otomobillerin payı tek haneye yaklaştı

Mart sonu itibarıyla otomatik şanzımanlı otomobiller, satışlardan 208 bin 441 adetle yüzde 89,3 pay alırken, manuel şanzımanlı otomobillerin payı 24 bin 948 adetle yüzde 10,7 oldu. Böylece söz konusu dönemde satılan her 10 otomobilden 9'u otomatik vites olarak kayıtlara geçti.

En düşük pay C segmentinde

Segment bazında ele alındığında, en yüksek otomatik şanzıman payına yüzde 100 ile ultra lüks segmenti (F), lüks segmenti (E) ve üst-orta segment (D) sahip oldu. Bu segmentleri, yüzde 97,4 ile en küçük şehir otomobilleri olarak bilinen A segment, yüzde 94,8 ile küçük araç sınıfı olarak bilinen B segment ve yüzde 84,2 ile de kompakt sınıf ya da alt orta sınıf olarak adlandırılan C segment takip etti.

Mart ayı otomobil satışları baz alındığında da otomatik vites satışları manuel vites satışlarının üzerinde gerçekleşti. Geçen ay toplam 40 bin 512 otomobil satışının 29 bin 276'sını otomatik vites otomobiller oluşturdu.

Manuel otomobillerin payı son yılların en düşük seviyesinde

Dönemler itibarıyla bakıldığında manuel vites otomobillerin pazar payı azalış trendini sürdürdü.

Geçen yılın ocak-mart döneminde otomatik şanzımanlı otomobillerin pazar payı yüzde 73,2 ve satışı 128 bin 403 adet, manuel şanzımanlı otomobillerin pazar payı da yüzde 26,8 ve satışı 47 bin 18 seviyesinde gerçekleşmişti.

2022 yılının ocak-mart döneminde manuel şanzımanlı otomobillerin toplam satışlardaki payı yüzde 21,8, 2021'in aynı döneminde yüzde 23,5, 2020'de yüzde 28,49, 2019'da yüzde 36,42, 2018'de yüzde 34,94, 2017'de yüzde 41,13, 2016'da yüzde 45,87 ve 2015'te de yüzde 53,23 seviyesinde kayıtlara geçmişti.

ODMD sitesinde ilk verilerin yer aldığı 2006 raporunda ise tüm segmentler içindeki otomatik vitesli araç satışlarının payı yüzde 22, manuel vitesli araç satışlarının payı da yüzde 88 olarak kaydedilmişti.

# ekonomi

12 Nis 2024 - 11:40 AA İstanbul- Ekonomi

Mahreç  Anadolu Ajansı

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