Deprem konutlarına kavuşanlar duygularını anlattı

Kahramanmaraş’ta, asrın felaketi sonrasında inşa edilen deprem konutlarında yeni yaşamlarına başlayan afetzedeler, duygularını anlattı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kahramanmaraş’ta depremzedelere teslim edilen konutlarla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Yeni yuvalarına kavuşan depremzedelerin çifte bayram yaşadığını belirten Bakan Özhaseki, “6 Şubat depremlerinin ardından bir olduk, el ele verdik; milletimiz için durup dinlenmeden çalıştık” dedi.

Bakan Özhaseki, “Kahramanmaraşlı Cuma ağabey ve ailesi de sağlam ve güvenli yuvasına kavuştu. Yeni evine taşınan her vatandaşımızla birlikte biz de bu bayram hamdolsun çifte bayram sevinci yaşadık. Rabbim; daha nice bayramı birlikte, yuvalarımızda, huzur içinde yaşamayı nasip etsin bizlere” ifadelerini kullandı.