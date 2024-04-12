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Kontrolden çıkan servis minibüsü yan yattı: 9 yaralı

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Kahramanmaraş’ta kontrolden çıkan servis minibüsünün yan yattığı trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Kontrolden çıkan servis minibüsü yan yattı: 9 yaralı
Kontrolden çıkan servis minibüsü yan yattı: 9 yaralı
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Edinilen bilgiye göre kaza, Pazarcık - Narlı karayolu üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 46 S 6014 plakalı Isuzu marka servis minibüsü seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yan yattı.

Kazada minibüsteki 9 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası 6 yaralının ambulans ile hastaneye kaldırıldığı, 3 yaralı ise kendi imkanlarıyla hastaneye gittiği öğrenildi.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kaza sonrası inceleme sürüyor. Kazaya karışan minibüs olay yerinden kaldırıldı.

# Kahramanmaraş, Kaza

12 Nis 2024 - 10:18 İHA Kahramanmaraş- Güncel

Mahreç  İha

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