- Güncel

Jandarmadan şekerli ve dronlu bayram denetimi

ABONE OL Google News Sayfamız

Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ramazan Bayramı dolayısıyla oluşturulan noktalarda dronla denetim yapıp sürücülere de kolonya ve şeker...

Jandarmadan şekerli ve dronlu bayram denetimi mask
Jandarmadan şekerli ve dronlu bayram denetimi
Jandarmadan şekerli ve dronlu bayram denetimi
+9
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ramazan Bayramı dolayısıyla oluşturulan noktalarda dronla denetim yapıp sürücülere de kolonya ve şeker ikram ederek bayramlarını kutladı.

Bayram ziyareti için yola çıkan sürücülerden trafik kurallarına uymalarını isteyen jandarma ekipleri, "Hayatla yarışılmaz" hatırlatmasında bulundu. 

Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekiplerince yol kontrol ve denetimleri bayramda kesintisiz olarak devam ediyor. Denetimler, dron ile de havadan görüntüleniyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilde başlatılan "Hayatla Yarışılmaz" mottosu kapsamında Elbistan'da da vatandaşların güvenli seyahat etmelerini sağlamak, trafik kazalarını önlemek, sürücü ve yolcuların trafik kurallarına uymaları konusunda bilgilendirmeler yapıldı. 

İlçe genelindeki denetim ve kontrollerde, sürücülere trafik işaret ve kurallarına uymaları bilgisi verilerek, emniyet kemerinin önemi hatırlatıldı.

Jandarma ekipleri, kolonya ve şeker ikramıyla da araç içerisindeki vatandaşların bayramı kutlandı.

# Ramazan, Elbistan, şeker

11 Nis 2024 - 20:34 Kahramanmaraş/ Elbistan- Güncel

Mahreç  Hakan Ceran

BAY ELEMAN ARANIYOR

Bilgisayar Kullanmasını bilen, LPG Projesi hazırlayacak, Eksoz Emisyon ölçümü yapacak Bay Eleman Aranıyor. KUBİLAY OTO ELEKTRİK LPG Dönüşüm 0 546 225...

ELEMAN ARANIYOR

Arçelik yetkili servisine en az lise mezunu B sınıfı ehliyetli personel alınacaktır Tel 0552 731 92 33

MUHASSEBE ELEMANI ARANIYOR

ŞİRKETİMİZDE ÇALIŞMAK ÜZERE BAY &amp; BAYAN MUHASSEBE ELEMAN ARIYORUZ

GÜMÜŞLER TRAKTÖR OTOMOTİ̇V SAN.Tİ̇C. LTD. ŞTİ̇.

AKARYAKIT SATIŞ ELEMANI

istasyonumuzda çalıştırılmak üzere bay akaryakıt satış elemanı alınacaktır. müracaatlar şahsen yapılacaktır.

0(000) 000 00 00 OPET ELBİ̇STAN ENSAR PETROL

ELEMANLAR ARANIYOR

KARAKUŞLAR AYGAZ TÜP BAYİİ VE SENDEO KARGODA ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE EHLİYETLİ BAY ELEMAN VE BİLGİSAYARDAN ANLAYAN BAYAN ELEMAN ALINACAKTIR.

Mikail Karakuş 0544 346 86 86

ELEMANLAR ARANIYOR

KARÇEK TARIM ÜRÜNLERİ ÇALIŞMA ARKADAŞLARI ARIYORUZ

Kiralık Oto Yıkama

Kiralık Oto Yıkama şartlar yüz yüze görüşülecek 0543 485 8743

ELEMANLAR ARANIYOR

Temap harita ve inşaat Mühendislik Ön Muhasebe Personeli *Ms Office (word-excell) programlarına hakim. *Faturalama ve ön muhasebe işlerini yönetebil...

MATEMATİK DERSİ VERİLİR

İşletme mezunuyum kendi evimde İlk ve Ortaokul öğrencilerine matematik dersi vermekteyim ilgilenirseniz . Ayrıntı ve bilgi için 0543 583 86 11

KİRALIK İŞYERi

Kızılcaoba Mahallesi Kışla Caddesi Corcular Market yanı 66 m2 işyerim kiralıktır. Tel: 0 543 618 21 04

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın. Günlük 0 TL den başlayan fiyatlarla ilanınızı şimdi oluşturun

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL