Jandarmadan şekerli ve dronlu bayram denetimi

Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ramazan Bayramı dolayısıyla oluşturulan noktalarda dronla denetim yapıp sürücülere de kolonya ve şeker ikram ederek bayramlarını kutladı.

Bayram ziyareti için yola çıkan sürücülerden trafik kurallarına uymalarını isteyen jandarma ekipleri, "Hayatla yarışılmaz" hatırlatmasında bulundu.

Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekiplerince yol kontrol ve denetimleri bayramda kesintisiz olarak devam ediyor. Denetimler, dron ile de havadan görüntüleniyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilde başlatılan "Hayatla Yarışılmaz" mottosu kapsamında Elbistan'da da vatandaşların güvenli seyahat etmelerini sağlamak, trafik kazalarını önlemek, sürücü ve yolcuların trafik kurallarına uymaları konusunda bilgilendirmeler yapıldı.

İlçe genelindeki denetim ve kontrollerde, sürücülere trafik işaret ve kurallarına uymaları bilgisi verilerek, emniyet kemerinin önemi hatırlatıldı.

Jandarma ekipleri, kolonya ve şeker ikramıyla da araç içerisindeki vatandaşların bayramı kutlandı.