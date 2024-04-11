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AK Parti'de bayramlaşma programı düzenlendi

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AK Parti Elbistan İlçe Teşkilatı'nda Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.  AK Parti Elbistan İlçe Teşkilatı'ndaki gelenekse...

AK Parti'de bayramlaşma programı düzenlendi mask
AK Parti'de bayramlaşma programı düzenlendi
AK Parti'de bayramlaşma programı düzenlendi
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AK Parti Elbistan İlçe Teşkilatı'nda Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi. 

AK Parti Elbistan İlçe Teşkilatı'ndaki geleneksel bayramlaşma programı, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Av. Mevlüt Kurt'un, katılmıyla gerçekleştirildi.

AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Av. Mehmet Bölükbaşı, programa katılanların ve tüm Elbistanlıların bayramını kutladı. 

Daha sonra partililere hitap eden AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mevlüt Kurt da, hemşerilerinin bayramını tebrik ederek seçim sonuçlarına değindi.

Sandıktan çıkan iradeye saygılı olduklarını ifade ederek, “Milletin iradesi sandıktır ve sandıktan çıkacak olan irade ne ise başımızın üzerinde demişizdir” dedi.

Kurt, “Milletin iradesi önemlidir. Milletin iradesi sandıktır” şeklinde konuştu.

 Kurt, "31 Martta seçim sürecini tamamladık. Seçimlerin neticesinin öncelikle ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Biz her zaman şunu söyledik; ‘Milletin iradesi önemlidir’ dedik. Milletin iradesi sandıktır ve sandıktan çıkacak olan irade ne ise başımızın üzerinde demişizdir. AK Parti büyük bir partidir. AK Parti'yi millet kurdu yani sizler kurdunuz. Bizler inanıyoruz ki millet kendi kurduğu partisine sahip çıkar" ifadelerini kullandı. 

# Ramazan, Elbistan, Kahramanmaraş, AK Parti, Seçim

11 Nis 2024 - 17:26 Kahramanmaraş/ Elbistan- Güncel

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