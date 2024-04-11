Milli Yol Partisi’nde bayramlaşma programı düzenlendi

Milli Yol Partisi (MYP) Elbistan İlçe Teşkilatı’nda Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Parti binasındaki bayramlaşmaya Milli Yol Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ali Alagöz, Elbistan İlçe Başkanı Ali Özgen ve partililer katıldı.

Milli Yol Partisi Elbistan İlçe Başkanı Ali Özgen, programda yaptığı değerlendirmede, Türk-İslam aleminin bayramını kutladı. Partilileri ile bayramlaşan MYP Elbistan İlçe Başkanı Ali Özgen, bayramların birlik ve beraberliğin sembolü olduğunu söyledi.

Özgen, “Tüm Türk- İslam alemine ve Elbistanlı hemşerilerimize güzellik, birlik, beraberlik dolu, her zaman bir öncekinden daha güzel ve mutlu bir bayram diliyoruz” dedi.

Milli Yol Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ali Alagöz ise, Ramazan Bayramı’nın; ülkemizin her bir ferdinin mutlu, huzurlu, geleceğinden endişe duymadığı günlere vesile olması temennisinde bulundu.