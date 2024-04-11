Altınları çalınan depremzede kadın hırsızların yakalanmasını istedi

Devletin kendisine sağladığı konteyner kentte hayatını sürdüren Gurbet Akbaş isimli depremzede, ablasının daveti üzerine misafirliğe gidip evine tekrar geldiği sırada hayatının şokunu yaşadı. Evindeki çantasında sakladığı 6 çeyrek, 1 tam altın ve 45 bin lira değerindeki yüzük ve bileziklerinin çalındığını fark eden Akbaş, soluğu karakolda aldı.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını ve sürecin çok uzadığını dile getiren depremzede Gurbet Akbaş, zor durumda olduğunu söyleyerek, "Evimiz yıkıldı, biz buradan taşınmak zorunda kaldık. 80 bin liralık takım çalındı. 3 ay oldu benim eşyalarım çalınalı. Ben altınlarımı kolay kazanmadım. Tarlada, çocuğumu bir tane kafesin içine koyup, ateş yakarak kazandığım param o benim. Ben yetkililere sesleniyorum, benim çocuğumun rızkı çalındı. Bizim acımız var zaten. Depremde akrabamı ailemi kaybettim. Evimiz yıkıldı. İlgilenmelerini istiyorum. Bu olayın üstü kapansın istemiyorum" dedi.