Elbistan Belediyesi’nde bayramlaşma heyecanı yaşandı

Elbistan Belediye Başkanı Erkan Gürbüz’ün makamı Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen bayramlaşma programı nedeniyle adeta doldu taştı.

Seçimlerin hemen akabinde gelen Ramazan Bayramı, Elbistan Belediyesi’nde hem bayram hem de tebrik görüntülerine sahne oldu.

Elbistan Belediye Başkanlığı makamında düzenlenen bayramlaşma programına belediye meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Vatandaşlarla bayramlaşan ve tebrikleri kabul eden Elbistan Belediye Başkanı Erkan Gürbüz, çocuklarla da yakından ilgilendi.

Bayramların birlik ve beraberlik günleri olduğuna değinen Elbistan Belediye Başkanı Erkan Gürbüz, tüm Elbistanlıların Ramazan Bayramı’nı tebrik etti.

Ramazan Bayramı’nın huzur, sağlık ve bereket getirmesini dileyen Başkan Gürbüz, “Ramazan ayını sağlıcakla hep beraber idrak ettik. Ramazan Bayramı’nın birliğe, beraberliğe, kardeşliğe vesile olmasını temenni ediyorum. Tüm Elbistan halkımızın Ramazan Bayramı'nı kutluyor, sağlık ve mutluluklar diliyorum” dedi.

Başkan Erkan Gürbüz, “Tüm Elbistanlı hemşerimle birlikte inşallah nice güzel bayramlar geçireceğiz. Onların emrinde ve hizmetkarı olacağı. Emrinde olacağız. Elbistan’ımızı güzel günlere kavuşturacağız. Tüm hemşerilerimize seçimde verdikleri destekten dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum. Beraberce birlikte çalışacağız. Birlikte kazandık birlikte de yöneteceğiz” ifadelerini kullandı.