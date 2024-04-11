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Fedakar anne, kendini kas hastası çocuklarına adadı

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Kahramanmaraş’ta 57 yaşındaki anne, kendini kas hastası iki çocuğuna adadı.

Fedakar anne, kendini kas hastası çocuklarına adadı mask
Fedakar anne, kendini kas hastası çocuklarına adadı
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Türkoğlu İlçesi Lojistik Konteyner Kent’te yaşamını sürdüren Senem Bilgiç, kas hastası iki oğlu Hacı Ahmet Bilgiç (36) ve Mustafa Bilgiç (33) göz gibi bakıyor. Bilgiç, "Çocuklarını bırakıp giden anneler var. Bir anne çocuklarını nasıl bırakır. Ben çocuklarımı hiçbir şeye değişmem" dedi.

Kas hastalığına yakalanan çocuklarının yürümesinde güçlük çektiğini söyleyen Bilgiç, "Ben 3 çocuk annesiyim. İki oğlum bir kızım var. Oğullarım kas hastası. Çok şükür kızım da bir şey yok. Biri doğuştan biri ise sonradan oldu. Askerliğini yapıp geldi, sonrasında oldu. Oğlumun bir tanesi evli 3 tane çocuğu var. Oğlumun eşi de engelli. Depremde çocuklarımla birlikteydik. Apartmandan inemedik çocuklarımla. Yaşlı bir annem vardı. Evet çok zor ve kötü günler geçirdik. Türkoğlu’nun meydanına indik ve orada beklemeye başladık çocuklarımla birlikte. Şu an konteyner kentte yaşıyorum" diye konuştu.

Bilgiç, "Engelli çocuklarıma bakıyorum. Çocuklarımın yemeklerini yapıyorum. Torunlarım okula gidiyor onlarla ilgileniyorum. Onlar okula gitmeden yemeklerini veriyorum okuldan geldikten sonra yemeklerini veriyorum. Hem oğullarıma bakıyorum hem torunlarıma bakıyorum. Bir anne çocuklarına bırakıp hiçbir yere gidemez. Bir çocuk her zaman anneye muhtaçtır. Büyük de olsa küçük de olsa her zaman muhtaçtır. Ben her zaman çocuklarıma fedakarlık yaparım. Onlara bakmak zorundayız çünkü biz anneyiz. Bazı anneler var başkaları için çocuklarına bırakıp gidiyorlar. Bir evlat başkası için değişilir mi. Ben evlatlarımı hiç kimseye değişmem" ifadesini kullandı.

11 Nis 2024 - 12:30 İHA Kahramanmaraş- Güncel

Mahreç  İha

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