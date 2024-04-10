BBP Genel Başkan Yardımcısı İspir'den bayram mesajı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Bülent İspir, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Ramazan Bayramı'nın Türk-İslam coğrafyası için hayırlar getirmesini temenni eden İspir, "Dünyanın dört bir yanındaki bütün Müslüman kardeşlerimizle birlikte, ömrümüzün bir Ramazan iklimini daha tamamladık çok şükür.

Allah’tan, yine hüzün ile karşılayacağımız bu Bayramı da hayırlara vesile kılmasını, başta Gazze’de hayata tutunmaya çalışan kardeşlerimiz olmak üzere, hepimize sağlık huzur ve mutluluk getirmesini, yaptığımız ibadetlerin ve ettiğimiz duaların katında makbul olmasını niyaz ediyorum.

Yine Doğu Türkistan’da ve dünyanın dört bir yanında bu bayramı zulüm altında geçirecek olan kardeşlerimizin de bir an önce huzura kavuşmalarını diliyorum. Aziz milletimiz, karakterinin icap ettirdiği vakar ve tarihin kendisine yüklediği sorumluluk ile, tüm mazlum milletler için gerekli refleksleri göstermeye devam etmektedir ve edecektir inşallah" dedi.

Yerel seçimler ve Polis Haftası'na değinen BBP Genel Başkan Yardımcısı Bülent İspir, şu ifadeleri kullandı:

"Kısa bir zaman önce yerel idareler seçimlerini tamamladık. Bu seçimlerde Partimiz, cennetmekan Muhsin Başkanımızın‚ “Kara sevdam” dediği Sivas başta olmak üzere, bir önceki seçimlere göre kazandığı belediye sayısının nerdeyse üç katını kazanmıştır. Bu başarıda emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür ediyorum. Yine bu seçimlerde hangi partiden olursa olsun milletimizin takdiri ile seçilmiş, fakat terörle iltisaklı olmayan, bütün belediye başkanlarımızı ve meclis üyelerimizi bir kez daha tebrik ediyor ve muvaffakiyetler diliyorum.

İçinde bulunduğumuz hafta aynı zamanda Emniyet Teşkilatımızın 179. kuruluş yıl dönümünü kutladığımız Polis Haftası. Ben, gerektiğinde milleti uğruna canlarını sakınmadan feda etmeye hazır tüm teşkilat mensuplarımızı da tebrik ediyorum. Şehadete uğurladığımız tüm emniyet mensuplarımıza da bir kez daha rahmet diliyorum.

Dünyadaki sıcak gelişmelerin ve gerilimlerin hızla arttığı bu günler, hepimizin teyakkuz halinde olmasını gerektirecek boyutlardadır. Milletimizin teveccühü ile vazife almış yerel ve ulusal düzeydeki bütün yöneticilerimizin bu şuurla hareket etmeleri elzemdir. Biz milletçe kenetlenmeyi başardığımız müddetçe, karşılaştığımız bütün iktisadi sosyal ve siyasi zorlukların üstesinden gelir ve gönül coğrafyamıza umut olmaya devam ederiz. Bu bayram aynı zamanda birlik ve beraberliğimizin de bir vesilesi olur inşallah.

Bu ve bundan sonraki bütün bayramlarda yüreklerimizdeki acıları hiç geçmeyecek olan deprem şehitlerimize de bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum. Depremlerde yakınlarını kaybetmiş kardeşlerimize başsağlığı, yaralı olarak kurtulmuş ve halen tedavisi devam eden kardeşlerimize de acil şifalar diliyorum.

Bir kez daha bütün hemşerilerimizin, bütün vatandaşlarımızın ve dünyanın dört bir yanında yaşayan kardeşlerimizin bayramlarını tebrik ediyorum."