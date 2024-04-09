Türk Kızılay Elbistan Şubesi, jandarma personelleri ile iftarda buluştu

Türk Kızılay Elbistan Şubesi, Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı personelleri ve ailelerine yönelik olarak iftar programı organize etti.

Türk Kızılay Elbistan Şubesi, ramazan ayının son iftarında Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı personelleri ve aileleri ile bir araya geldi.

Elbistan İlçe Emniyet Müdürü Arif Gürbüz'ün de katıldığı programda değerlendirme yapan Türk Kızılay Elbistan Şube Başkanı Mustafa Akan, vatandaşların can ve mal güvenliği için gece gündüz demeden cansiperane şekilde görev yapan jandarma personellerine başarılar diledi.

Elbistan İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Üsteğmen Emre Dal nezdinde tüm personellerin ve ailelerinin Ramazan Bayramını tebrik eden Akan, "Sizler bizim için çok önemlisiniz" dedi.

Elbistan İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Üsteğmen Emre Dal da, programın hazırlanmasındaki emek ve katkılarından dolayı Türk Kızılay Elbistan Şubesi personel ve gönüllülerine teşekkür etti.

Kızılay'ın, deprem süreci nedeniyle Elbistan'da önemli bir işlev üstlendiğini hatırlatan Dal, tüm Kızılay ekibine başarı ve kolaylık dileğinde bulundu.