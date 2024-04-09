Niğde’ye şehit ateşi düştü

Irak’ın kuzeyinde icra edilen Pençe Kilit-2 operasyonu bölgesinde görevli Piyade Uzman Çavuş Hikmet Aslan, bölücü terör örgütü mensupları tarafından gerçekleştirilen taciz ateşi sonucunda ağır yaralandı. Aslan, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Şehidin acı haberi babaevine ulaştı

Şehit Piyade Uzman Çavuş Hikmet Aslan’ın şahadet haberi Niğde Merkeze bağlı Değirmenli beldesinde bulunan baba evine ulaştı. Şehidin babası İdris ve annesi Gülbahar Aslan, acı haberle üzüntüye boğulurken, şehit Hikmet Aslan’ın evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenildi. Şehit evine Türk bayrağı asıldı.