33 Mersin Tantuni bayramda da hizmetinizde

Birbirinden leziz tantuni çeşitlerimiz ile Malatya Caddesi’nde bayramın 1. itibaren Elbistan halkının hizmetinde olacaklarını belirten firma yetkilileri, “Elbistan halkının sevdiği lezzet durağı 33 Mersin Tantuni, Ramazan Bayramı'nın ilk gününden itibaren kapılarını açık tutacak. Bayram boyunca aileniz ve sevdiklerinizle keyifli bir vakit geçirmek için 33 Mersin Tantuni'ye bekliyoruz. Lezzetli tantuni çeşitlerimizle bayramda damak zevkinize hitap etmeye devam edeceğiz. Ramazan Bayramında paket servis hizmetimiz de olacaktır. Bayramda da tantuni lezzetini tatmak isteyen hemşerileriniz 0 344 415 11 33 ve 0 531 242 61 71 numaralı telefondan siparişlerini verebilirler. Elbistan halkının Ramazan Bayramı'nı kutlar, sevdiklerinizle birlikte mutlu bir bayram geçirmenizi dileriz” dedi.