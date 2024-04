Elbistanlı deprem şehitlerinin adı Uşak'ta yaşatılacak

Uşak Turhan Akçay Bilim ve Sanat Merkezi öğretmen ve öğrencileri, asrın felaketinde deprem şehidi olan Elbistanlı öğrenci, öğrtmen ve eğitim çalışanlarının adını fidanlarda yaşatacak.

Uşak Turhan Akçay Bilin Sanat Merkezi, Elbistan'da 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden 136 öğrenci, 8 öğretmen ve 4 yardımcı personelin adını yaşatmak için 'Her Can İçin Bir Fidan' projesine imza attı. Sınıf öğretmeni Hanife Ünlütürk Akçakın ve İngilizce öğretmeni Nuray Cahan’ın koordinatörlüğünde başlatılan“Her Can İçin Bir Fidan" kampanyası kapsamında Elbistan'da hayatını kaybeden her deprem şehidi adına; 10 okulda fidanlar dikildi.

Öğrenciler, toprakla buluşturdukları her fidana deprem şehidi akranları ve öğretmenlerin isimlerinin olduğu plakaları astı.

Elbistan Milli Eğitim Müdürü Fatih Çetin, duyarlılıklarından dolayı Uşak Turhan Akçay Bilim ve Sanat Merkezi öğretmen ve öğrencilerine teşekkür etti. Çetin, "Asrın felaketinde kaybettiğimiz canlar artık Uşak'taki okullarımızın bahçesinde yaşıyor. Acımızı paylaşan, emek veren ve katkı sunanlara teşekkür ediyoruz" dedi.