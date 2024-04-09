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CHP Meclis Üyesi Demirel’den bayram mesajı

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Elbistan Belediye Meclis Üyesi Hakan Demirel, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

CHP Meclis Üyesi Demirel’den bayram mesajı mask
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Bayramların; birlik ve beraberlik duygularının güçlenerek iyiliğin ve güzelliğin harmanlandığı, karşılıklı sevgi ve saygının perçinleştiği müstesna günler olduğunu anımsatan meclis üyesi Hakan Demirel, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu da cehennemden kurtuluş olan Ramazan ayında yaptığımız ibadetlerin verdiği feyizle bayrama ulaşmış bulunuyoruz. Milletimiz için yeri her zaman çok özel olan dini bayramlarımız, barışa ve muhabbete vesile olmakla birlikte, yardımlaşma duygularının da en üst seviyede yaşanarak, ihtiyaç sahiplerine daha çok elin uzanmasına imkân sağlayan müstesna günlerdir. Küskün ve dargınları barıştıran, umutları canlandıran, tüm İslam âlemini kaynaştıran ve bütünleştiren bayramlar, sosyal huzurumuzu da pekiştiren manevi değeri yüksek olan anlamlı günlerdir. Bizler de bu fırsatı kendi adımıza çok iyi değerlendirmeli; gelenek ve göreneklerimizin kuşaktan kuşağa aktarılmasına vesile olmalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle, Ramazan Bayramı'nın ülkemize ve milletimize kardeşlik, huzur ve mutluluk getirmesini temenni eder, tüm vatandaşlarımızın bayramını kutlar, aileleri ile birlikte sağlıklı, mutlu ve esenlik dolu günler dilerim.

 

09 Nis 2024 - 22:22 - Güncel

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