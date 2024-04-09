Esnaf asırlık ‘arife duası’nda buluştu

Toplumun farklı kesimlerinin yanı sıra siyasi partilerin temsilcilerinin de bir araya geldiği arife duasında eller esnafın hayırlı, bereketli ve bol kazançlı yıl geçirmesi, ülkede de birlik ve beraberlik ruhunun pekişmesi için semaya kalkıyor. Osmanlı dönemindeki ahilik gelenekleri arasında yer alan arife duası için Çorum’daki çeşitli meslek gruplarından esnaf, ramazan ve kurban bayramları arifesinde araya geliyor. Bu geleneğin yaşatılması için her arife günü Oto Tamirciler Odası, Kalaycılar ve Hırdavatçılar Odası, Çilingirciler ve Sobacılar Odası ile Dikici ve Kunduracılar Odası tarafından program düzenleniyor.

Toplumun tüm kesimleri duada buluştu

Birlik ve beraberliğin pekişmesi açısından önemli görülen bu gelenek, bu yıl da gerçekleştirildi. Dikici ve Kunduracılar Odası Başkanlığı tarafından Ayakkabıcılar Arastası’nda gerçekleştirilen esnaf duası, toplumun tüm kesimlerini bir araya getirdi. Siyasi partilerin il başkanları ve milletvekili adaylarının da katıldığı duada birlik ve beraberlik mesajları verildi.

"Bu gelenekler bizi ayakta tutan değerler"

Arefe duasına katılan Vali Zülkif Dağlı, dayanışma, birlik ve beraberlikten dolayı esnafa teşekkür ederek, hayırlı ve bereketli kazanç temennisinde bulundu. Bu tür gelenekler ve göreneklerin millet olarak bizi dimdik ayakta tutan değerler olduğunu anlatan Vali Dağlı, "Atalarımızdan bize, bizden de gelecek nesillere miras olacak bu gelenekler birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi daim kılan geleneklerdir. Asırlardır devam ettirilmesi çok güzel. Tüm Türkiye’ye örnek olabilecek bir uygulama" diye konuştu.

Konuşmasında Çorumluların da bayramını kutlayan Vali Dağlı, "Bayramla birlik, beraberlik, kardeşlik, dostluk duygularının güçlendiği, mutlulukların paylaşıldığı, dargınlık ve kırgınlıkların unutulduğu, insanların kaynaşmasına ve huzurlu yaşamın tesisine aracılık eden ulvi ve müstesna günlerdir. Toplumumuzda çok özel ve anlamlı bir yere sahip olan bu güzel ve coşkulu bayram günlerinde, başta aile büyüklerimiz olmak üzere bütün yakınlarımızı, komşularımızı, şehit yakınlarını, gazilerimizi, hastaları, kimsesizleri ve huzurevlerindeki yaşlılarımızı ziyaret etmeliyiz. Bu mübarek günde; dargınlıkları ve kırgınlıkları bir kenara bırakarak, birbirimizi kucaklamalıyız. Sevinmek kadar sevindirmenin de büyük önem taşıdığı bu özel günlerde, sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın da gereği olarak ihtiyaç sahibi, kimsesiz, hasta ve yaşlıları ziyaret ederek, onlara maddi ve manevi yardımlarda bulunarak, onları sevindirerek manevi duygularımızı güçlendirmeli ve hiç kimseyi bu bayram coşkusunun dışında bırakmamaya özen göstermeliyiz. Çorumlu hemşehrilerimin ve tüm milletimizin Ramazan Bayramı’nı en içten duygularla kutluyor; bayramın ülkemize, İslam alemine ve insanlığa sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum" diye konuştu.

Duaya Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Aşkın Şaşmaz, ÇESOB Başkanı Recep Gür, oda başkanları, esnaf temsilcileri katıldı.