- Yaşam

Esnaf asırlık ‘arife duası’nda buluştu

ABONE OL Google News Sayfamız

Çorum’da ahilik kültüründen gelen “arife duası” geleneği, esnaf ve sanatkarlarca asırlardır yaşatılmaya devam ediyor.

Esnaf asırlık ‘arife duası’nda buluştu mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Toplumun farklı kesimlerinin yanı sıra siyasi partilerin temsilcilerinin de bir araya geldiği arife duasında eller esnafın hayırlı, bereketli ve bol kazançlı yıl geçirmesi, ülkede de birlik ve beraberlik ruhunun pekişmesi için semaya kalkıyor. Osmanlı dönemindeki ahilik gelenekleri arasında yer alan arife duası için Çorum’daki çeşitli meslek gruplarından esnaf, ramazan ve kurban bayramları arifesinde araya geliyor. Bu geleneğin yaşatılması için her arife günü Oto Tamirciler Odası, Kalaycılar ve Hırdavatçılar Odası, Çilingirciler ve Sobacılar Odası ile Dikici ve Kunduracılar Odası tarafından program düzenleniyor.

Toplumun tüm kesimleri duada buluştu

Birlik ve beraberliğin pekişmesi açısından önemli görülen bu gelenek, bu yıl da gerçekleştirildi. Dikici ve Kunduracılar Odası Başkanlığı tarafından Ayakkabıcılar Arastası’nda gerçekleştirilen esnaf duası, toplumun tüm kesimlerini bir araya getirdi. Siyasi partilerin il başkanları ve milletvekili adaylarının da katıldığı duada birlik ve beraberlik mesajları verildi.

"Bu gelenekler bizi ayakta tutan değerler"

Arefe duasına katılan Vali Zülkif Dağlı, dayanışma, birlik ve beraberlikten dolayı esnafa teşekkür ederek, hayırlı ve bereketli kazanç temennisinde bulundu. Bu tür gelenekler ve göreneklerin millet olarak bizi dimdik ayakta tutan değerler olduğunu anlatan Vali Dağlı, "Atalarımızdan bize, bizden de gelecek nesillere miras olacak bu gelenekler birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi daim kılan geleneklerdir. Asırlardır devam ettirilmesi çok güzel. Tüm Türkiye’ye örnek olabilecek bir uygulama" diye konuştu.

Konuşmasında Çorumluların da bayramını kutlayan Vali Dağlı, "Bayramla birlik, beraberlik, kardeşlik, dostluk duygularının güçlendiği, mutlulukların paylaşıldığı, dargınlık ve kırgınlıkların unutulduğu, insanların kaynaşmasına ve huzurlu yaşamın tesisine aracılık eden ulvi ve müstesna günlerdir. Toplumumuzda çok özel ve anlamlı bir yere sahip olan bu güzel ve coşkulu bayram günlerinde, başta aile büyüklerimiz olmak üzere bütün yakınlarımızı, komşularımızı, şehit yakınlarını, gazilerimizi, hastaları, kimsesizleri ve huzurevlerindeki yaşlılarımızı ziyaret etmeliyiz. Bu mübarek günde; dargınlıkları ve kırgınlıkları bir kenara bırakarak, birbirimizi kucaklamalıyız. Sevinmek kadar sevindirmenin de büyük önem taşıdığı bu özel günlerde, sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın da gereği olarak ihtiyaç sahibi, kimsesiz, hasta ve yaşlıları ziyaret ederek, onlara maddi ve manevi yardımlarda bulunarak, onları sevindirerek manevi duygularımızı güçlendirmeli ve hiç kimseyi bu bayram coşkusunun dışında bırakmamaya özen göstermeliyiz. Çorumlu hemşehrilerimin ve tüm milletimizin Ramazan Bayramı’nı en içten duygularla kutluyor; bayramın ülkemize, İslam alemine ve insanlığa sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum" diye konuştu.

Duaya Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Aşkın Şaşmaz, ÇESOB Başkanı Recep Gür, oda başkanları, esnaf temsilcileri katıldı.

09 Nis 2024 - 22:08 İHA Çorum- Yaşam

Mahreç  İha

BAY ELEMAN ARANIYOR

Bilgisayar Kullanmasını bilen, LPG Projesi hazırlayacak, Eksoz Emisyon ölçümü yapacak Bay Eleman Aranıyor. KUBİLAY OTO ELEKTRİK LPG Dönüşüm 0 546 225...

ELEMAN ARANIYOR

Arçelik yetkili servisine en az lise mezunu B sınıfı ehliyetli personel alınacaktır Tel 0552 731 92 33

MUHASSEBE ELEMANI ARANIYOR

ŞİRKETİMİZDE ÇALIŞMAK ÜZERE BAY &amp; BAYAN MUHASSEBE ELEMAN ARIYORUZ

GÜMÜŞLER TRAKTÖR OTOMOTİ̇V SAN.Tİ̇C. LTD. ŞTİ̇.

AKARYAKIT SATIŞ ELEMANI

istasyonumuzda çalıştırılmak üzere bay akaryakıt satış elemanı alınacaktır. müracaatlar şahsen yapılacaktır.

0(000) 000 00 00 OPET ELBİ̇STAN ENSAR PETROL

ELEMANLAR ARANIYOR

KARAKUŞLAR AYGAZ TÜP BAYİİ VE SENDEO KARGODA ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE EHLİYETLİ BAY ELEMAN VE BİLGİSAYARDAN ANLAYAN BAYAN ELEMAN ALINACAKTIR.

Mikail Karakuş 0544 346 86 86

ELEMANLAR ARANIYOR

KARÇEK TARIM ÜRÜNLERİ ÇALIŞMA ARKADAŞLARI ARIYORUZ

Kiralık Oto Yıkama

Kiralık Oto Yıkama şartlar yüz yüze görüşülecek 0543 485 8743

ELEMANLAR ARANIYOR

Temap harita ve inşaat Mühendislik Ön Muhasebe Personeli *Ms Office (word-excell) programlarına hakim. *Faturalama ve ön muhasebe işlerini yönetebil...

MATEMATİK DERSİ VERİLİR

İşletme mezunuyum kendi evimde İlk ve Ortaokul öğrencilerine matematik dersi vermekteyim ilgilenirseniz . Ayrıntı ve bilgi için 0543 583 86 11

KİRALIK İŞYERi

Kızılcaoba Mahallesi Kışla Caddesi Corcular Market yanı 66 m2 işyerim kiralıktır. Tel: 0 543 618 21 04

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın. Günlük 0 TL den başlayan fiyatlarla ilanınızı şimdi oluşturun

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL