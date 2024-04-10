Başkan Bölükbaşı'ndan bayram mesajı

AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Av. Mehmet Bölükbaşı, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Bölükbaşı, "Bayramımız, vatanımız, milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için sağlığa, barışa, huzura ve esenliğe vesile olsun" temennisinde bulundu.

Başkan Bölükbaşı, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden kurtuluş olan Ramazan-ı Şerif ayının ardından Rabbime bizleri sağlık ve afiyet içinde bir Ramazan Bayramı'na daha kavuşturduğu için hamd ediyorum. Rabbimiz bu bayram, gönüllerimizi yumuşatsın, aynı zamanda kırgınlıkları gidersin, küskünlerin barışması için de fırsat sunsun inşallah. Bu vesile ile annelerimiz, babalarımız, akrabalarımızın yanı sıra, yetimleri, öksüzleri, şehit çocuklarını ziyaret etmeyi, onların da gönüllerini almayı lütfen ihmal etmeyelim. Şehitlerimizin anne ve babaları, eşleri ve çocukları ile kıymetli yakınlarının özellikle bayramlarını tebrik ediyor, sağlıklı, huzurlu daha nice bayramlar diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, Ramazan Bayramı'nın milletimiz ve İslam alemi başta olmak üzere tüm insanlığa barış, sevgi, mutluluk, esenlik ve sağlık getirmesini temenni ediyorum.

Vatandaşlarımızla birlikte yurtdışında yaşayan kardeşlerimizin, soydaşlarımızın ve tüm Müslümanların Ramazan Bayramı'nı kutluyorum. Rabbimden hepimizi bundan sonraki bayramlara huzurla kavuşturmasını diliyorum. Bayramınız mübarek olsun. Bayram ziyareti için şehre gelen, şehir dışına çıkacak olan ve şehirde bulunan vatandaşlardan trafik kurallarına uyma noktasında hassasiyet göstermelerini de temenni ediyorum."

Parti teşkilatındaki geleneksel bayramlaşma programı hakkında da bilgi veren AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Av. Mehmet Bölükbaşı, Bayramın 2. günü (Perşembe) saat 14.00'te Kahramanmaraş Milletvekilimiz Sayın Mevlüt Kurt’un katılımı ile parti binamızda gerçekleştireceğimiz bayramlaşma törenine tüm hemşerilerimizi davet ediyoruz" dedi.