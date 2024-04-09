09 Nis 2024 - 23:00- Güncel G:

Başkan Erkan Gürbüz'den Ramazan Bayramı mesajı

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Elbistan Belediye Başkanı Erkan Gürbüz, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.  Belediye Başkanı Erkan Gürbüz bayram mesajında, hoşgörü do...

Başkan Erkan Gürbüz'den Ramazan Bayramı mesajı mask
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Elbistan Belediye Başkanı Erkan Gürbüz, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. 

Belediye Başkanı Erkan Gürbüz bayram mesajında, hoşgörü dolu bir atmosfer oluşturarak, birlikte daha güzel ve huzurlu bir gelecek için azimle çalışacaklarının altını çizdi. 

Başkan Erkan Gürbüz, "Ramazan ayının bereketi ve feyziyle dolu günlerini geride bırakırken, kucaklayıcı bir coşkuyla Ramazan Bayramı'nı karşılamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu mübarek günler, birlik ve beraberlik duygularımızı pekiştirdiğimiz, sevgi, saygı ve hoşgörüyü artırdığımız anlamlı günlerdir. Bayramın coşkusuyla bir araya geldiğimizde, ailemiz, komşularımız ve tüm toplumumuzla birlikte sevgi ve hoşgörü dolu bir atmosfer oluşturarak, birlikte daha güzel ve huzurlu bir gelecek inşa etme azmiyle doluyuz. Bu vesileyle, Ramazan Bayramı'nın başta tüm İslam alemine olmak üzere Elbistanlı hemşerilerimize sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini temenni eder, bayramın sevgi, barış ve kardeşlik duygularıyla dolu geçmesini dilerim. Ramazan Bayramınızı en içten duygularımla kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice mutlu bayramlar geçirmenizi temenni ederim" dedi. 

Tüm vatandaşları bayramlaşma programına davet eden Elbistan Belediye Başkanı Erkan Gürbüz, "Belediyemiz bayramlaşma programı bayramın ikinci günü saat 09.00'da başlayıp gün boyu devam edecek. Tüm halkımız davetlidir" ifadesini kullandı. 

# Ramazan, Elbistan, Erkan Gürbüz, Ramazan Bayramı

09 Nis 2024 - 23:00 Kahramanmaraş/ Elbistan- Güncel

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