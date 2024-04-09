Gölete düşen otomobili itfaiye çıkardı: 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, Onikişubat İlçesi Altınova Mahallesi Kumaşır Gölü mevkiinde meydana geldi.
S.K. (36), idaresindeki Tofaş marka 46 HU 478 plakalı otomobil seyir halindeyken direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesiyle Deliçay Göleti’ne düştü.
Kaza sonrası sürücü ile yolcu konumda bulunan S.K. (8) göletten yüzerek çıktı.
İhbar üzerine olay yerine gelen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Su Altı Arama Kurtarma ekipleri gölete düşen otomobili çıkardı. Otomobil çekici marifetiyle bölgeden kaldırıldı.