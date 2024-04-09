Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "6 Nisan 2024 tarihinde Irak’ın kuzeyine gerçekleştirilen hava harekâtının sonuç tespit çalışmaları kapsamında, 3 PKK’lı teröristin daha etkisiz hâle getirildiği belirlendi. Böylece 6 Nisan’da bölgede etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 9’a yükseldi" ifadeleri kullanıldı.
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MSB: "Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 9’a yükseldi"
Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) 6 Nisan’da Irak’ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerinde düzenlediği saldırı sonucunda öldürülen terörist sayısının 9’a yükseldiğini bildirdi.