Otomobil taklalar atarak tarlaya yuvarlandı: 1 yaralı

Edinilen bilgilere göre, Zeki A. idaresindeki 02 LC 118 plakalı otomobil, Adıyaman- Gölbaşı karayolu Karagöl mevkii yakınlarında kontrolden çıkarak takla attı. Taklalar atan otomobil tarlaya yuvarlanarak durabildi. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Zeki A. yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Meydana gelen kaza sonrası jandarma ekiplerince olay yerinde incelemelerde bulunuldu.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.