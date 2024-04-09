Tarım ve hayvancılık tesislerinin destek başvurusu takvimi netleşti

Elbistan’da, tarım ve hayvancılık sektörlerinde büyük ivme sağlayacak Kayısı İşleme Tesisi, Mısır ve Ayçiçeği İşleme Tesisi ve Süt İşleme Tesisi’nin projeleriyle ilgili Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı’na (DOĞAKA) başvuruların takvimi belli oldu.

Elbistan ekonomisinin bel kemiği konumundaki ayçiçeği, mısır ve kayısı ile süt üretiminde tesisleşmenin kapsamını genişletecek çalışmalar, Elbistan Kaymakamlığı uhdesinde sürdürülüyor. Söz konusu tesislerin altyapısıyla ilgili çalışmalar tamamlanırken proje başvuruları için de takvim netleşmeye başladı.

Elbistan Kaymakamı Yunus Ataman başkanlığında, Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA), Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Bilir, Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ömer Tontuş ile paydaş kurumların temsilcilerinin katıldığı toplantıda söz konusu tesislerle ilgili başvuru süreci masaya yatırıldı.

Toplantıda; projelerin başvuru ve ajans destekleri hususları değerlendirildi. Bu toplantı kapsamında; Elbistan Kaymakamlığı’nca planlanarak takip ve koordine edilen Kayısı İşleme Tesisi’nin mayıs ayında, Mısır ve Ayçiçeği Kurutma ve Paketleme Tesisi’nin haziran ayı içerisinde ve Elbistan Organize Sanayi Bölgesi’nde planlanan Süt İşleme Tesisi’nin de aynı süreçte başvuruları yapılacak.

Elbistan Kaymakamı Yunus Ataman, başvuru süreçleri ile ilgili değerlendirmesinde; “Bu yıl içinde tüm tesislerin tamamlanması ve hizmet vermelerinin sağlanması için tüm hazırlıklarımız yaptık. İlçemizin tarımsal anlamda büyük gelişme kaydetmesine vesile olacak tüm projelerin Elbistan’ımıza ve çiftçilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.