Belediye Meclisi'nde komisyon ve encümen üyeleri belli oldu

31 Mart’ta yapılan yerel seçimlerin ardından göreve seçilen yeni isimlerden oluşan Elbistan Belediye Meclisi’nin ilk toplantısıyla birlikte komisyon ve encümen üyeleri belirlendi.

31 Mart’ta yapılan yerel seçimlerin ardından göreve seçilen yeni isimlerden oluşan Elbistan Belediye Meclisi’nin ilk toplantısı, Belediye Başkanı Erkan Gürbüz’ün başkanlığında gerçekleştirilmişti.

Toplantıda; meclis başkan vekili, katip üyeler, encümen üyeleri, imar komisyonu, plan bütçe komisyonu ve kırsal alan, tarım ve hayvancılık komisyonunda görev alacak isimler belli oldu.

Alınan karar doğrultusunda, Elbistan Belediye Meclisi’nin 1. Başkan Vekili Bünyamin Güneş Cerit oldu. Meclis 2. Başkan Vekilliği görevini ise Ali İhsan Yıldırım üstlendi. Emre Gören ve Emre Sarıoğlan asil katip üye olurken yedek üye olarak da Tolgahan Bölükbaşı ve Adem Gündüz seçildi.

Encümen üyeleri ise Gülabi Eren, Bünyamin Güneş Cerit ve Musa Toraman’dan oluştu.

İmar komisyonunda yer alan Belediye Meclis Üyeleri ise, şu şekilde sıralandı: “Gülabi Eren, Emre Gören, Mulla Kahraman, Cemil Bölükbaşı ve Hamit Şakalar.”

Plan bütçe komisyonunda da; Ramazan Taşdemir, Ünal Yıldırım, Aziz Bingöl, Sedat Tontuş ve Hakan Yinanç yer aldı.

Kırsal alan, tarım ve hayvancılık komisyonunun üyeleri ise, Mehmet Pamuk, Hakan Demirel, A. İbrahim Şahin, Mustafa Öncel ve Erdal Kıraç oldu.

Toplantıda konuşan Elbistan Belediye Başkanı Erkan Gürbüz, tüm meclis üyelerine görevlerinde başarılar diledi.