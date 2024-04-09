‘Sarı’ kod uyarısı yapılan Elbistan’da m²’ye 27 kg yağış düştü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün ‘sarı’ kod uyarısı yaptığı Elbistan’da, metrekareye 27 kilogram yağış düştü.

Elbistan genelinde yağmur etkili olurken, ilçenin yüksek kesimlerinde ise kısa süreli kar yağışı kendini gösterdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden derlenen verilere göre, ülke genelinde etkili olan yağışlı havayla birlikte sıcaklıklar hissedilir oranda düştü. Hava sıcaklıklarının, bayram boyunca da mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor.

Elbistan’da ise, bayram arifesinde etkisini arttıran yağış, tatil süresince devam edecek. Bayramın birinci günü sağanak yağış beklenirken en yüksek sıcaklık ise 17 derece olacak. Bayramın ikinci günü yağış beklenmeyen Elbistan’da, Cuma ve Cumartesi günlerinde ise yağış geri dönüyor.

Öte yandan Elbistan’ın Sultan Korusu bölgesinde nisan ayında yağan kar bölgeyi beyaz örtüyle kaplarken ilçe geneline de son 24 saatte metrekareye 27 kilogram yağış düştü. Elbistan, bu miktarla bölgede en çok yağış alan merkez oldu.

Vatandaşların, ‘sarı’ kodla uyarılan sağanak yağış dolayısıyla oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları istendi.