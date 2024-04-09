Kaymakam Ataman, polisleri başarı belgesi ile taltif etti

Elbistan Kaymakamı Yunus Ataman, Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 179’uncu yıl dönümü ve Polis Haftası etkinlikleri çerçevesinde Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki personellere başarı belgesi takdim etti.

Elbistan İlçe Emniyet Müdürü Arif Gürbüz, birim amirleri ve polis memurları ile birlikte birlikte Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 179’uncu kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla Elbistan Kaymakamı Yunus Ataman’ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette Kaymakam Ataman’a çiçek takdim eden Elbistan İlçe Emniyet Müdürü Arif Gürbüz, Türk Polis Teşkilatı’nın kurulduğu günden bugüne kadar milletin ve devletin hizmetinde olduğunu dile getirdi.

Elbistan Kaymakamı Yunus Ataman da, Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görev yapanlar başta olmak üzere tüm Türk Polis Teşkilatı’nın 179’uncu kuruluş yıldönümünü ve Polis Haftası’nı kutladı.

Kaymakam Ataman, Türk Polis Teşkilatı’nın, Türkiye Cumhuriyeti’nin temel kurumlarından biri olduğunu vurgulayıp Elbistan emniyetindeki personellere çalışmalarında başarılar diledi.

Kaymakam Yunus Ataman, 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki personelleri başarı belgesi ile taltif etti.