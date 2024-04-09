Ramazan Bayramı yarın başlıyor

Türkiye genelindeki camilerde bayram namazı kılınacak, ardından bayramlaşmalar yapılacak.

Bayram namazı Ankara'da 06.49, İstanbul'da 07.04, İzmir'de 07.13, Çanakkale'de 07.15, Iğdır'da 06.04'de kılınacak.

Şevval hilali, Asya Kıtası'ndan itibaren görülmeye başlanacak

Şevval (Ramazan Bayramı) hilali, bu akşam Asya Kıtası'ndan itibaren görülmeye başlanacak ve yarın İslam dünyası Ramazan Bayramı'nı idrak edecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanvekili Fatih Mehmet Aydın, AA muhabirine, Müslümanların ramazan ayında yaptıkları ibadetlerle manevi bir mesafe katettiklerini ve ardından kendilerine hediye bayrama kavuştuklarını söyledi.

Ramazan Bayramının Müslümanlar için çok önemli bir zaman dilimi olduğunu belirten Aydın, "Hadis-i şeriflerde ifade edildiği üzere hem Ramazan hem de Kurban Bayramı, Müslümanlara bayram olarak kılınmıştır. Bundan dolayı bayram günlerinde ıslah ve samimiyet ile dualarımızı yapalım. Bayram günü sabah namazından çıktıktan sonra fitrelerimizi ramazan içinde vermediysek bir an evvel verelim. Bayramlar Müslümanların bir araya gelmesi için çok önemli zaman dilimleridir." değerlendirmesinde bulundu.

"Bayram günlerini küskünlerin barışmasına vesile kılmak gerekir"

Hazreti Muhammed'in çocuk, kadın, yaşlı herkesi bayram namazına davet ettiğini aktaran Aydın, bayram günlerinde asrı saadetten bu yana ikramların ve kutlamaların yapıldığını ifade etti.

Bayramda da fitre, fidye ve sadakalarla ihtiyaç sahiplerine yardım yapılmasını tavsiye eden Aydın, "Bayram günlerini küskünlerin barışmasına vesile kılmak gerekir. Küçüklerin büyüklerin yanına gitmesi, yaşadıkları yer uzaksa ve gidemiyorlarsa telefon açmaları, tebrik mesajları göndermeleri ve gönül almaları çok önemlidir." diye konuştu.