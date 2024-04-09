Mevsimin ilk kayısı çağlası Kale’de

Malatya’da 50 binden fazla ailenin geçim kaynağı olan ve kent ekonomisi için önemli bir yeri olan kayısı da çağlalar olgunlaşmaya başladı. Kayısı da çiçeklenmenin ilk görülüğü ilçelerden olan Kale ilçesinde çiçeklenmenin ardından yine ilk çağlaların olgunlaştığı görüldü. Kentin en batısı ile arasında yaklaşık 30 günlük bir fark bulunan Kale ilçesinde erkenden açan kayısı çiçeklerinin ardından Karakaya Baraj Gölü sahil kesiminde olgunlaşan kayısı çağlalarını bekleyen tehlike ise dolu yağışı.

Bugünlerde kentte ektili olan sağanak yağış ve dolu ile birlikte çağlalarda dökülme ve dolu lekesi riski yaşanırken, pazarda da şimdiden kayısı çağlaları yerini almış durumda.