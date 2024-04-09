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Izgın Mahallesi Muhtarı İbrahim Çolak’tan bayram ve teşekkür mesajı

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Elbistan’a bağlı Izgın Mahallesi’nde seçim yarışını kazanan Muhtar İbrahim Çolak, teveccühlerinden dolayı mahalle halkına teşekkür edip Ramazan Bayram...

Izgın Mahallesi Muhtarı İbrahim Çolak’tan bayram ve teşekkür mesajı mask
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Elbistan’a bağlı Izgın Mahallesi’nde seçim yarışını kazanan Muhtar İbrahim Çolak, teveccühlerinden dolayı mahalle halkına teşekkür edip Ramazan Bayramı’nı da kutladı.

31 Mart’ta yapılan yerel seçimlerde Elbistan’ın Izgın Mahallesi’nde görev değişimi yaşandı. İbrahim Çolak, rakiplerini geride bırakarak Izgın’ın yeni muhtarı oldu.

Muhtar İbrahim Çolak, seçim sonuçları ile ilgili yaptığı değerlendirmede, kaybedenin olmadığı bir süreç yaşandığını söyledi.

Izgın halkının, teveccühüne layık olmaya çalışacağının altını çizen Çolak, “Mahalle halkımız, kendisi için kimin sağduyulu, adaletli olacağını, doğruyu ve emeği temsil edeceğini düşünerek tercihini yaptı.  Bizler de bu iyi niyeti ve samimiyeti baş tacı edip 5 yıl boyunca verilen emaneti en iyi şekilde yerine getireceğiz. Hiç kimseye mahcup etmeden elimden gelenin en iyisini yapmaya söz veriyorum. Kazandığımız an itibari ile herkesi destek olmuş gözüyle görüyorum. Ayrımız ve gayrimiz yoktu, bundan sonra da asla olmayacak. Mahallemize hizmet yapma adına kim ben de varım derse, birlikte en güzeli için çalışacağız. Ben değil biz kazandık. Izgın Mahallemiz kazandı. Bu seçim sürecinde destek versin ya da vermesin tüm mahalle halkımıza çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

2 gün sonra idrak edilecek Ramazan Bayramı’nda kutlayan Izgın Mahallesi Muhtarı İbrahim Çolak, “Dostluğun, barışın, birlik ve beraberlik anlayışının en ileri düzeye vardığı bir Ramazan Bayramına daha ulaşmanın mutluluğunu ve sevincini yaşıyoruz. Bayramlar, dargınlık ve girginliklerin unutulduğu, insanların kaynaşmasına ve huzurlu yasamın tesisine vesile olan müstesna günlerdir. Mahallemizden başlayarak insanların birbirine yakınlaşması, kaynaşması, üzüntülerin yerini sevincin almaşı bu özel günlerde hepimizin ortak dileğidir.

Bu duygu ve düşüncelerle, Ramazan Bayramının tüm insanlığa, huzur, sağlık, mutluluk getirmesini diler, Izgın halkı başta olmak üzere tüm İslam aleminin bayramını kutlarım” şeklinde konuştu.

09 Nis 2024 - 12:51 Kahramanmaraş/ Elbistan- Güncel

Mahreç  Hatice Köker

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