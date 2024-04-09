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Can Danışmanlık Belgelendirme’den MYK belgesi hizmeti

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Can Danışmanlık Belgelendirme, endüstriyel boru montajcısı makine bakımcı seviye 4, elektrikçi ve çelik kaynakçısı meslekleri ile ilgilenen kişilere u...

Can Danışmanlık Belgelendirme’den MYK belgesi hizmeti mask
Can Danışmanlık Belgelendirme’den MYK belgesi hizmeti
Can Danışmanlık Belgelendirme’den MYK belgesi hizmeti
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Can Danışmanlık Belgelendirme, endüstriyel boru montajcısı makine bakımcı seviye 4, elektrikçi ve çelik kaynakçısı meslekleri ile ilgilenen kişilere ulusal ve uluslararası geçerli Mesleki Yeterlilik Belgesi alma fırsatı sunmaya devam ediyor.

Can Danışmanlık Belgelendirme yetkilisi Can Yüksek, “5544 sayılı kanun kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yayımlanan tebliğlerde yer alan tehlikeli ve çok tehlikeli işler sınıfındaki mesleklerde MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi alınması zorunludur. Can Danışmanlık Belgelendirme olarak, endüstriyel boru montajcısı makine bakımcı seviye 4, elektrikçi ve çelik kaynakçısı mesleklerinin sınav ve belgelendirme faaliyetini sürdürmekteyiz” şeklinde konuştu.

Can Yüksek, “Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından Mesleki Yeterlilik Belgesi alınması zorunlu kılınan MYK belgesi sınav ve bilgilendirmede öncü firma olarak hizmet veriyoruz. Endüstriyel boru montajcısı makine bakımcı seviye 4, elektrikçi ve çelik kaynakçısı mesleklerinin sınav ve belgelendirme faaliyetini sürdürmekteyiz. Bu hafta sonu ve her hafta sonu Mesleki Yeterlilik Belgesi için sınavlarımız oluyor. MYK Mesleki Yeterlilik Belgeleri ve sınavlarımız hakkında bilgi almak için 0 531 930 95 25 nolu telefonu arayabilirler” dedi.

09 Nis 2024 - 12:09 Kahramanmaraş/ Elbistan- Güncel

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