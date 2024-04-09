Çalıştığı inşaatın 2’inci katından düşen işçi, hayatını kaybetti

Antalya’nın Alanya ilçesinde çalıştığı inşaatın 2.katından düşen Kahramanmaraşlı 31 yaşındaki işçi, hayatını kaybetti.

Olay, Alanya’nın Kargıcak Mahallesi’ndeki bir villa inşaatında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Kahramanmaraş’tan inşaat işlerinde çalışmak için Alanya’ya giden İbrahim Yabancı (31), 2’nci kattan yere düştü. Olayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, talihsiz işçinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yabancı’nın cenazesi, adli tıp kurumundaki otopsinin ardından memleketi Kahramanmaraş’a gönderildi.

Yabancı’nın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.