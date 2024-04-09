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Hasankendi’de birlik ve beraberlik ruhu iftar programına yansıdı

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Elbistan’ın Hasankendi Mahallesi’nde seçimleri 2 oy farkla kazanarak ikinci dönem muhtarlık görevine başlayan Kamil Kul, düzenlediği birlik ve berabe...

Hasankendi’de birlik ve beraberlik ruhu iftar programına yansıdı mask
Hasankendi’de birlik ve beraberlik ruhu iftar programına yansıdı
Hasankendi’de birlik ve beraberlik ruhu iftar programına yansıdı
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Elbistan’ın Hasankendi Mahallesi’nde seçimleri 2 oy farkla kazanarak ikinci dönem muhtarlık görevine başlayan Kamil Kul, düzenlediği birlik ve beraberlik iftarında dayanışmanın güçlenmesine vesile oldu.

2019 Mart’ındaki seçimlerde rakibiyle aynı oyu alan Kamil Kul, kura sonucunda Elbistan’a bağlı kırsal Hasankendi Mahallesi’nin muhtarı olmuştu. 5 yıl süreyle başarılı bir şekilde muhtarlık yapan Kul, 2024 yılı Mahalli İdareler Seçimleri’nde de mahalle halkından güvenoyu istedi. 282 seçmenin sandığa gittiği seçimde mevcut muhtar Kamil Kul, 142 oy alırken rakibi Çağdaş Arslan’a ise 140 oy çıktı. 2 oy farkla tekrar mührü alan Hasankendi Mahallesi Muhtarı Kamil Kul, mahalle halkına teşekkür etmek ve dayanışma ruhunu pekiştirme adına iftar programı düzenledi.

İftar programı, 7’den 70’e tüm mahalle sakinlerini aynı sofrada buluşturdu. Hep birlikte açılan oruç sonrasında eller semaya açılarak dualar edildi. İftar programına katılan Hasankendi halkı ve davetliler, Muhtar Kul’a hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Mahalle sakinleri, Muhtar Kul’un düzenlediği iftarın, mahalledeki birlik ve beraberliği daha da güçlendireceğini belirtti.

Kendisini programda yalnız bırakmadıkları ve seçimde verdikleri destekten dolayı Hasankendi halkına teşekkür eden Muhtar Kamil Kul ise, “Mahallemizin daha güzel ve yaşanabilir bir yer olması için bu birliktelikten güç alarak çalışacağız" dedi.

On bir ayın sultanı ramazanın bereketini mahalle halkıyla paylaşmak istediğini vurgulayan Kul, dayanışmanın önemine dikkat çekti.

Kul, şunları söyledi:

“Hasankendi’ye hizmet aşkı ile başladığımız muhtarlığımız 2.dönemde de devam ediyor. Halkımızın oyları ile yeniden iş başına geldik. Doğduğum büyüdüğüm mahalleme bir 5 yıl daha hizmet edeceğim için mutluyum. Bu mübarek ayda da aynı sofranın etrafında mahalle halkımızla aynı ekmeği paylaşmak istedik. Hem dedelerimizin bize miras bıraktığı komşuluk geleneğini yaşattık hem de Hasankendi’nin birlik ve beraberliğini yansıttık. Daha nice ramazanlarda aynı sofra etrafında buluşabilmeyi, bugünlerin manevi ikliminden hep birlikte istifade edebilmeyi yüce Allah’tan niyaz ediyorum. Tüm mahalle sakinlerimizin ve İslam aleminin de Ramazan Bayramı’nı kutluyorum.”

# Ramazan Bayramı, Elbistan, iftar, Ramazan

09 Nis 2024 - 11:40 Kahramanmaraş/ Elbistan- Güncel

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