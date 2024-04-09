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10 soruda BES kapsamında hayata geçecek "Kısmen Ödeme Uygulaması"

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Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (SEDDK) Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) kapsamında devreye alacağı Kısmen Ödeme Uygulaması 1 Temmuz'da başlayacak.

10 soruda BES kapsamında hayata geçecek "Kısmen Ödeme Uygulaması" mask
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Katılımcılar BES hesaplarında biriken devlet katkısı dahil tutarları evlilik, konut alımı ve doğal afet halleri kapsamında başvuruda bulunarak alabilecek. Böylece katılımcılar hayatın önemli aşamalarında karşılaştıkları nakit ihtiyaçlarına sistemden çıkmadan çözüm bulurken, tasarruflarına ara vermemiş ve BES'teki haklarından feragat etmemiş olacak.

Kısmen Ödeme Uygulaması'nda en çok merak edilen 10 soru ve yanıtları şöyle:

Soru 1: Kısmen Ödeme Uygulaması nedir?

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde eğitim, evlilik, konut alımı, eğitim gibi durumlarda sistemden çıkmadan ve sahip olunan haklardan vazgeçmeden hesaplarında biriken tutarları devlet katkısı dahil alabilme hakkı sağlayan uygulamadır.

Soru 2: Hesaplarımdaki birikimin ne kadarını alabilirim, nereye başvurmalıyım?

Katılımcılar başvuru formunda belirtmek üzere, birikimlerinin yüzde 50'ye kadar kısmını alabilir. Katılımcılar, sözleşmesi bulunan emeklilik şirketleri ile iletişime geçerek başvuruda bulunabilir.

Soru 3: Başvuru talebim ne zaman sonuçlanır?

Emeklilik şirketleri kısmen ödeme başvurusunun kabul veya ret sonucunu, talep formunun ulaştığı tarihten itibaren üç iş günü içinde elektronik iletişim araçlarıyla katılımcıya bildirilir.

Soru 4: Kısmen ödeme başvurusunda aranan şartlar nelerdir?

*Katılımcılar evlilik, konut ve doğal afet için sadece bir kez ödeme alabilirler. Doğal afet durumunda kısmen ödeme için tarih ve miktar şartına bakılmaz.

*Kısmen ödeme için ilk başvuru sistemdeki 5. yıldan itibaren ve aylık asgari ücretin en az 5 katı ödeme gerçekleştirilmesi halinde yapılabilir.

*Katılımcı evlilik için kısmen ödeme aldıysa, konut için kısmen ödemeyi en az beş yıl sonra ve aylık asgari ücretin en az 5 katı ödeme yaptığı takdirde alabilir. Konut için ödeme alındıysa, evlilik için de aynı şartlar geçerli olur.

*Birden fazla BES sözleşmesi bulunanlar için sadece bir başvuru hakkı tanınır.

Soru 5: Başvuru sırasında hangi belgeler talep ediliyor?

Konut alımı için Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından sağlanan web tapu ile üretilen doğrulama kodunun bulunduğu tapu belgesi nüshası sunulur.

Evlilik hali için e-Devlet sistemi ile üretilen ve üzerinde doğrulama kodu bulunan nüfus kayıt örneği, doğal afet hali için doğal afetin gerçekleşmesine müteakip SEDDK tarafından duyurulan belge ibraz edilir.

Soru 6: Konut almadan veya evlenmeden önce başvuru yapabilir miyim, süreç nasıl işliyor?

Katılımcı istenilen belgeleri başvuru sırasında teslim eder. Başvurusu onaylanıp ödeme alan katılımcılar ödeme aldıktan 2 ay sonrasına kadar konut alındığına ya da evlenildiğine dair belgeleri şirkete ileterek başvuru işlemlerini tamamlamakla yükümlü olur. Evlilik ya da konut alımı başvuru tarihinden önce gerçekleşmişse 2 ay öncesine kadar bu belgeler geçerli olur.

Soru 7: Başvurumun onaylanması durumunda kısmen ödeme tutarı ne zaman hesabıma yatırılacak?

Kısmen ödeme tutarları, en geç tüm fon paylarının nakde dönüştüğü günü takip eden ilk iş gününde katılımcı hesabına ödenir.

Soru 8: Başvurum onaylandı fakat kısmen ödeme tutarı hesabıma yatırılmadı. Ne yapmalıyım?

Nakde dönüştürülmüş tutar herhangi bir sebeple 10 iş günü içinde ödenememesi ve kısmen ödeme işleminin gerçekleştirilememesi durumunda başvuru yapılmamış sayılır. Katılımcı durumu bildirerek yeniden başvuru yapabilir.

Soru 9: İstenilen belgeleri belirtilen sürede tamamlayamadım. Ne yapmalıyım?

Başvurularda, kısmen ödeme hallerinin oluşmaması veya 2 ay içinde gerekli belgelerin sunulmaması halinde kısmen ödeme hakkı kullanılmış sayılır ve ödenen tutarın yüzde 30'u devlet katkısı hesabından düşülür.

Soru 10: Verdiğim taahhütnameyi yerine getiremedim. Ne olacak?

Katılımcı BES sözleşmesini, 3 yıllık taahhüt süresi içerisinde emeklilik, vefat veya maluliyet dışında sonlandırması durumunda, kısmen ödeme kapsamında aldığı devlet katkısı tutarı faiziyle tahsil edilir.

# ekonomi

09 Nis 2024 - 11:39 AA İstanbul- Ekonomi

Mahreç  Anadolu Ajansı

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