Bayram tatilinin ilk 3 günündeki trafik kazalarında 19 kişi öldü, 2 bin 912 kişi yaralandı

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Yerlikaya, hız denetimlerinin radarla geceleri de sürdüğünü ve kontrollerin 24 saat esasına göre devam edeceğini kaydetti.

Yerlikaya, bayram tatilinin 3'üncü günü olan dün, 615 trafik kazasının yaşandığını, 360 bin 495 aracın denetlendiğini, 20 bin 142 araca hız ve radar işlemi, 37 bin 830 araca ise diğer işlemlerin yapıldığını belirtti.

Bayram tatilinin ilk 3 günlük bölümünde toplam 1838 trafik kazası meydana geldiğine, bu kazalarda 19 kişinin hayatını kaybettiğine, 2 bin 912 kişinin ise yaralandığına işaret eden Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Denetimlerimizin tek amacı var; bayram tatiline giden vatandaşlarımızın sağ salim ailelerine kavuşması, onlara sarılması. Lütfen aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Trafik kurallarına uyalım. Yolculuklar, sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil. Lütfen aklımızdan çıkartmayalım, hayatla yarışılmaz."