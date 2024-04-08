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3 kişilik aileyi öldürüp yakan katil zanlısı cezaevinde intihar etti

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Mersin’de anne ve oğlu evde, baba ise araçta yanmış halde bulunan ailenin cinayete kurban gittiğinin ortaya çıkmasının ardından yakalanan katil zanlısı cezaevinde intihar etti.

3 kişilik aileyi öldürüp yakan katil zanlısı cezaevinde intihar etti mask
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Olay, 3 gün önce sabaha karşı ilçeye yaklaşık 25 kilometre uzaktaki İlemin Mahallesi İlemin Sokak’taki bir evde yaşanmıştı. Evde çıkan yangının fark edilmesiyle bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilmişti. Eve ulaşan ekiplerin müdahale ettiği yangında anne Nurgül ile oğlu Emrullah Kaya’nın (11) kısmen yanarak öldüğü belirlenmişti. Eve 4 kilometre mesafedeki yolda da baba Neşet Kaya’nın araç içerisinde tamamen yanmış halde cesedi bulunmuştu. Savcının ve jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemeler sonrası cenazeler Adli Tıp Kurumuna sevk edilmişti. Olay yeri ve otopsi incelemelerinde babanın bıçaklanarak öldürüldükten sonra yakıldığı belirlenmişti. Anne ve oğlunun ise bayıldıktan sonra öldürüldüğünün değerlendirilmesi üzerine Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde İl Jandarma ve Erdemli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) şüphelinin tespit edilmesine yönelik geniş çaplı saha çalışması yaptı. Olayın ilk anından itibaren çevredeki tüm güvenlik kameralarını inceleyen ve sahada detaylı çalışma yapan ekipler, kısa sürede şüphelinin aynı mahalleden H.E. (35) olduğunu belirledi. Şüphelinin ilçeye bağlı Kargıpınarı Mahallesi’nde bir kuyumcuya öldürülen Nurgül Kaya’nın alyansını sattığı ortaya çıktı. Bunun üzerine jandarma timleri, şüphelinin kaldığı başka bir mahalledeki kayınvalidesinin adresini belirledi. Adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliyi yakaladı. Jandarmada işlemleri tamamlanan H.E., dün hastanede sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkartılan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öldürülen Nurgül Kaya’nın alyansı dışındaki yaklaşık 800 bin TL değerindeki bilezik ve çeşitli ziynet eşyalarının bulunması için çalışma sürerken, haberlerden katil zanlısını gören bir kişi şüphelinin olay günü kendisine 22 ayar 67 gram ağırlığındaki yaklaşık 160 bin TL değerinde bir bilezik getirerek borcuna karşılık verdiğini söylemişti.

Cezaevinde intihar etti

Tutuklanmasının ardından Mersin E Tipi Kapalı Cezaevine gönderilen cinayet şüphelisi H.E.’nin bugün akşam kaldığı tek kişilik hücrede intihar ettiği öğrenildi. H.E’nin atlet ve tişörtünü parçalayarak kendini astığı belirlendi. Yapılan inceleme sonrasında cenazenin otopsi için morga kaldırıldığı belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

08 Nis 2024 - 23:15 İHA Mersin- Asayiş

Mahreç  İha

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