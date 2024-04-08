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YSK 11 ilçede daha seçimlere yapılan itirazları karara bağladı

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Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Şanlıurfa’nın Eyyübiye, Yozgat’ın Boğazlıyan, Ağrı’nın Hamur, Kırşehir’in Mucur, Aydın’ın Koçarlı, Aydın’ın İncirliova, Çorum’un Bayat, Nevşehir’in Merkez ve Kırklareli’nin Üsküp ilçelerinde seçimlere yapılan itirazları görüşerek, karara bağladı.

YSK 11 ilçede daha seçimlere yapılan itirazları karara bağladı mask
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31 Mart yerel seçimlerinin ardından siyasi partilerin itirazları Yüksek Seçim Kurulu’nda (YSK) değerlendirilmeye devam ediyor. YSK, siyasi partilerin yapmış olduğu seçim itirazlarını saat 14.00’teki kurul toplantısında değerlendirdi. Yaklaşık 3 saat süren toplantıda, 11 ilçede yapılan itirazlar masaya yatırıldı. Verilen kararda 11 ilçe için seçimlerin iptali, yenilenmesi ve oyların tekrar sayım talepleri reddedildi. İlçeler yapılan itirazlar ve çıkan kararlar şu şekilde:

“Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde Yeniden Refah Partisi’nin ‘seçimin iptali’ talebi reddedildi.

Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesinde CHP’nin ‘seçimin yenilenmesi’ talebi reddedildi

Ağrı’nın Hamur ilçesinde DEM Parti’nin ‘oyların yeniden sayımı’ talebi reddedildi.

Kırşehir’in Mucur ilçesinde MHP’nin ‘oyların yeniden sayımı’ talebi reddedildi.

Aydın’ın Koçarlı ilçesinde AK Parti’nin ‘oyların yeniden sayımı’ talebi reddedildi.

Aydın’ın İncirliova ilçesinde CHP’nin ‘oyların yeniden sayımı’ talebi reddedildi.

Çorum’un Bayat ilçesinde MHP’nin ’oyların yeniden sayımı’ talebi reddedildi.

Nevşehir merkezde AK Parti’nin ‘tüm oyların yeniden sayımı’ talebi reddedildi.

Isparta’nın Yalvaç ilçesinde AK Parti’nin ‘oyların yeniden sayımı’ talebi reddedildi.

Siirt’in Baykan ilçesinde MHP’in seçimlere yapmış olduğu itirazlar reddedildi.

Kırklareli’nin Üsküp ilçesinde AK Parti’nin ‘oylarının yeniden sayımı’ talebi reddedildi.”

08 Nis 2024 - 17:55 İHA Ankara- Politika

Mahreç  İha

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