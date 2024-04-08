AK Parti Kadın Kolları Başkanı Fazilet Seviç ve yönetimi istifa etti

AK Parti Elbistan Kadın Kolları Başkanı Fazilet Seviç, yönetimi ile birlikte istifa ettiklerini açıkladı.

Yaklaşık 19 aydır AK Parti Elbistan Kadın Kolları Başkanlığı görevini üstlenen Seviç, istifasının gerekçesini de birlik ve beraberlik atmosferinin sağlanmaması ve istişare kültürünün göz ardı edilmesi olarak sıraladı.

Fazilet Seviç, kendisi ile birlikte yönetiminin de istifa ettiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

“Sayın Cumhurbaşkanımın adını her anışımda kalbimin yerinden çıkacakmış gibi oluşu aynı zamanda kendimi dünyanın en güçlü, en cesur insanı hissedişimi başörtülü bir kadının dimdik duruşuna borçlu olduğu Sayın Reisicumhuruma ahde vefa olarak yürüttüğüm AK Parti Elbistan Kadın Kolları Başkanlığı görevinden, yönetim kurulumla birlikte üzülerek istifa kararı almış bulunmaktayız. 6 Şubat depremini iliklerimize kadar hissettik ilk andan itibaren Cumhurbaşkanımıza yakışır bir şekilde yaralarımızı sarmak için canla başla güçlü bir ekiple çalıştık. Genel seçimlerde Cumhurbaşkanımızın selamı bütün kapıları açan anahtar oldu.

Yerel seçimlerde kadın kolları olarak azami gayret göstererek tüm merkez ve kırsal mahallelerimizde AK Partimizin ve özellikle Cumhurbaşkanımızın başarısının yenilenmesi için azami gayret gösterdik. Ancak, seçim sürecinde yaşanan, ilçe teşkilat yönetiminin istişaresiz ve tek başına hareket etmesi, kadınlardan gelecek desteğin koordine edilmesi amacıyla talep edilmesine rağmen seçim ofisi dahi verilmemesi, geçmişteki teşkilatlara tavır alınıp dışlanmalarının büyük küskünlüklere neden olması, AK Parti geleneğine uygun birlik ve beraberlik atmosferinin hiçe sayılması gibi nedenler partimizin Elbistan’da bir kez daha başarılı olmasına engel olmuştur. Bu yaşananlarda kadın kolları olarak bir tane dahi olumsuz hareket ve davranışımızın olmadığından emin olarak istifamızı kamuoyuna saygıyla sunuyoruz.”