Türk Polis Teşkilatı 179 yaşında

Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 179.yıl dönümü, ülke genelinde olduğu gibi Elbistan’da da törenle kutlandı.

Türk Polis Teşkilatı, 179’uncu gurur yılını kutluyor. Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 179.yıl dönümü kapsamında ülke genelinde olduğu gibi Elbistan’da da çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Etkinlikler çerçevesinde şehit kabirlerini ziyaret edildi. Tüm şehitlerimiz için Mevlid-i Şerif okutuldu. Etkinlikler, Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törenle sona erdi.

Törende, Elbistan İlçe Emniyet Müdürü Arif Gürbüz tarafından Atatürk anıtına çelenk sunuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Elbistan İlçe Emniyet Müdürü Arif Gürbüz, 6 Şubat depreminde hayatını kaybedenleri rahmetle anarak sözlerine başladı.

Gürbüz, “Türk halkının sevgi ve saygısını, güvenini kazanmış; demokratik hukuk devletinin ve cumhuriyetimizin önemli kurumlarından bir olan Türk Polis Teşkilatı’nın 179’uncu kuruluş yıl dönümünü kutlamaktan büyük gurur duyuyoruz.

6 Şubat’ta yaşanan ve ilçemizin de merkez üslerinden birisi olan, asrın felaketi olarak tanımlanan iki büyük depremle sarsıldık. 11 ilimizde büyük yıkıma yol açmış, 50 binden fazla insanımızın hayatını kaybetmesine neden olmuştur. Bu zorlu süreçte, gece gündüz demeden özverili şekilde çalışan tüm polis teşkilatı mensuplarımıza emeklerinden dolayı sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Bu vesileyle gerek ilçemizde gerekse diğer deprem bölgelerinde hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Rabbim bir daha böyle acıları ilçemize ve ülkemize yaşatmasın” dedi.

Polisin gücünü vatan ve millet aşkı ile bu toprakların kültüründen aldığını vurgulayan Emniyet Müdürü Arif Gürbüz, şöyle devam etti:

“10 Nisan 1845’ten bu yana şanla ve şerefle dolu 179 yıllık maziyi geride bırakan teşkilatımız, sadece ülkemiz sınırları içerisinde değil tüm dünyada saygın yerini almış olmanın haklı gururunu yaşamaktadır. Türk Polis Teşkilatı; ülkemizin bölünmez bütünlüğü, halkımızın can ve mal güvenliğini koruma, toplumda huzur ve güven ortamını sağlama, suç işlenmesini önleme ve suçluları yakalayarak adalete teslim etme, kanun hakimiyetini ve otoritesini, devlet otoritesini sağlama gibi çok önemli görevler yürütmektedir.”

Elbistan halkının da polisin yanında olduğunu bilmelerinin güçlerine güç kattığına işaret eden Gürbüz, “Bizler bu görevleri anayasa ve hukukun dışına çıkmadan, hukukun üstünlüğünü kendimize rehber edinerek tarafsız bir görev anlayışı içerisinde temel ve hak özgürlüklere saygılı, toplumun tüm kesimlerinin sevgi-saygı ve desteğini alarak mesai mevhumu gözetmeksizin özverili bir şekilde yerine getirmekteyiz. Olayların önlenmesinde, suçluların yakalanmasında huzur ve güven ortamının temin edilmesinde polis-vatandaş ilişkileri ne kadar iyi olursa başarıya da bir o kadar hızlı şekilde ulaşılacağı bilinmektedir. Vatandaşlarımız kendi huzuru, halkımızın huzuru için polise güvenmeli ve yardımını esirgememelidir. Bu noktada Elbistan halkının desteğinin bizlerle olduğunu bilmek gücümüze güç katmakta, suç ve suçluyla mücadelemizde bizleri cesaretlendirmektedir” ifadelerini kullandı.

Polisin, devlet bekasının yılmaz savunucusu olduğunun altını çizen Elbistan İlçe Emniyet Müdürü Arif Gürbüz, sözlerini, “Polis teşkilatı, her türlü fitne ve şer odaklarına karşı devletinin ve milletinin emrindedir. Polis; devletinin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünün teminatı, devletin bekasının yılmaz savunucusudur. Bu duygu ve düşüncelerle; tüm emniyet mensuplarımızın 10 Nisan Polis Haftası’nı kutluyor; devletimizin ve milletimizin canını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi minnetle anıyorum” cümleleri ile tamamladı.

Gürbüz, daha sonra törene katılanların tebriklerini kabul etti.

Törene, Elbistan İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Üsteğmen Emre Dal ve jandarma personelleri, AK Parti Elbistan İlçe Başkan Vekili İsrafil Ayhan, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ömer Tontuş, Elbistan Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Cemil Şahin, Güvenlik Korucuları Derneği Başkanı Celalettin Fırtına ve mahalle muhtarları katıldı.