Elbistan jandarması, düğünde ateş açanları sosyal medyadan buldu

Elbistan’da, yaz aylarında düzenlenen düğün törenlerinde havaya rastgele ateş açanlara yönelik olarak jandarma ekiplerince eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Olayda 7 şahıs hakkında işlem yapılırken 3 tabanca ile 4 de tüfekle silahlara ait çok sayıda fişek ele geçirildi.

Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı, kentin kanayan yarası haline gelen düğün, nişan ve asker uğurlama gibi törenlerde vatandaşların can ve mal güvenliğini hiçe sayarak havaya rastgele ateş açanlara yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı, KOM Şube Müdürlüğü ve Elbistan JASAT ekipleri, özellikle sosyal medya paylaşımları ve açık kaynak araştırmaları neticesinde; ilçeye bağlı 2 kırsal mahalledeki eden H.Ç, N.P, F.G, Ü.G, İ.Ç. ve Ü.K. isimli 7 şahsın yaz aylarında düğün alanlarında farklı tarihlerde ateşli silah kullanarak halkın can ve mal güvenliğini tehlikeye atacak şekilde ateş ettiklerini tespit etti.

Adli makamlardan alınan karar doğrultusunda 2 mahalledeki 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. İkametlerde yapılan aramada; 2’si ruhsatlı olmak üzere 3 tabanca, 1’i ruhsatlı 4 av tüfeği ve silahlara ait çok sayıda fişek ele geçirildi. Söz konusu şahıslar hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, vatandaşın can ve mal güvenliği ile asayişin sağlanması ve suç ve suçlulara yönelik çalışmalarının kararlılıkla süreceği vurgulandı.