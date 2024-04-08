Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü

Günün ilk yarısında 9.735,75 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gören BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 96,15 puan ve yüzde 1,00 değer kazancıyla 9.714,98 oldu. Toplam işlem hacmi 54,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,08, holding endeksi yüzde 0,41 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran yüzde 3,73 ile bilişim oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarının, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerinin zamanlaması ve büyüklüğüne ilişkin belirsizliğin devam etmesinin ardından karışık bir seyirle haftaya başladığını belirterek bu hafta ABD'de açıklanacak enflasyon verileri ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı başta olmak üzere, yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Öğleden sonra yurt dışında ABD'de tüketici enflasyon beklentileri verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.800 seviyesinin direnç, 9.600 ve 9.500 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.