- Ekonomi

Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 9.735,75 puanla rekor seviyeyi gördü.

Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü mask
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Günün ilk yarısında 9.735,75 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gören BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 96,15 puan ve yüzde 1,00 değer kazancıyla 9.714,98 oldu. Toplam işlem hacmi 54,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,08, holding endeksi yüzde 0,41 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran yüzde 3,73 ile bilişim oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarının, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerinin zamanlaması ve büyüklüğüne ilişkin belirsizliğin devam etmesinin ardından karışık bir seyirle haftaya başladığını belirterek bu hafta ABD'de açıklanacak enflasyon verileri ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı başta olmak üzere, yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Öğleden sonra yurt dışında ABD'de tüketici enflasyon beklentileri verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.800 seviyesinin direnç, 9.600 ve 9.500 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

# ekonomi

08 Nis 2024 - 14:04 AA İstanbul- Ekonomi

Mahreç  Anadolu Ajansı

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