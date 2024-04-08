08 Nis 2024 - 13:35- Sağlık G:

"Baklava ya da kadayıf gibi şerbetli tatlılar yerine dondurma ya da sütlü tatlılar tercih edin"

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Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde sağlıklı beslenme konusunda uyarılarda bulunan Diyetisyen Buse Yıldız Tekirdağ, baklava ya da kadayıf gibi şerbetli tatlılar yerine dondurma ya da sütlü tatlıların tercih edilmesinin daha faydalı olacağını ifade etti.

"Baklava ya da kadayıf gibi şerbetli tatlılar yerine dondurma ya da sütlü tatlılar tercih edin" mask
"Baklava ya da kadayıf gibi şerbetli tatlılar yerine dondurma ya da sütlü tatlılar tercih edin"
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Uzmanlar, Ramazan Bayramında baklava ya da kadayıf gibi şerbetli tattılar yerine, dondurma ya da sütlü daha hafif tatlıların tercih edilmesi tavsiyesinde bulundu. Bayramda insanların çok fazla yemek yemeye yöneldiğini belirten Özel Kastamonu Anadolu Hastanesi Diyetisyen Buse Yıldız Tekirdağ, sağlıklı beslenmeyle ilgili tavsiyelerde bulundu. Ramazan Bayramında sağlık beslenmeyle ilgili yapılması gerekenler hakkında bilgi veren Diyetisyen Tekirdağ, “Ramazan süresince öğün sayısının azalması ve beslenme alışkanlıklarındaki değişiklikler, bireyleri bayram döneminde psikolojik olarak daha fazla yemeye sürüklüyor. Ancak, Ramazan ayının sona ermesiyle birlikte aşırı yeme alışkanlığı, çeşitli sağlık sorunlarını kaçınılmaz hale getiriyor. Ayrıca, Ramazan boyunca kilo alımının en önemli nedenlerinden biri olan yavaşlayan metabolizma, dikkate değer bir faktör olarak öne çıkıyor. Bu nedenle, bayram da dahil olmak üzere, az ve sık yemek yiyerek öncelikle metabolizmanın hızlandırılması önem taşıyor” dedi.

"Kan şekerinin hızlı yükselmesine ve çeşitli rahatsızlıklara yol açabilir"

Şeker, çikolata veya hamur ürünlerinin hızlı tüketilmesinin çeşitli rahatsızlıklara yol açabileceğini söyleyen Tekirdağ, “Geleneksel bayram ikramları arasında bulunan şeker, çikolata ve hamur işleri gibi yüksek enerjili gıdalar, kan şekerini hızla yükselten ve sindirim sistemi problemlerine neden olabilen gıdalardır. Bu tür gıdaların ani ve aşırı tüketimi, kan şekerinin hızlı yükselmesine ve çeşitli rahatsızlıklara yol açabilir. Dolayısıyla, vatandaşların bayram ziyaretlerinde sunulan ikramlara dikkat etmeleri, aşırıya kaçmamaları ve yeterli, dengeli beslenme ilkelerini göz önünde bulundurmaları önemlidir” diye konuştu.

"Su tüketimini arttırmak ve içecek olarak ayran veya mineralli suları tercih etmek gerekmektedir"

Ramazan Bayramında su tüketiminin arttırılmasını isteyen Özel Kastamonu Anadolu Hastanesi Diyetisyen Buse Yıldız Tekirdağ, “Ramazan ayının sona erdiği ilk günlerde artan sıvı ihtiyacını karşılamak oldukça önemlidir. Diğer tüm besinler ve içeceklerin sağladığı sıvının, içilen suyun yerini tutmayacağı unutulmamalıdır. Dolayısıyla, su tüketimini arttırmak ve içecek olarak ayran veya mineralli suları tercih etmek gerekmektedir. Ramazan ayı boyunca beslenme ve sıvı alımındaki dengesizlikler ve yetersizlikler nedeniyle oluşan kabızlık gibi metabolizma sorunlarını hafifletmek için lifli ve posalı besinlerin tüketimi arttırılmalıdır. Bu besinler arasında mevsim meyve-sebzeleri, kurubaklagiller ve tam tahıllı ürünler yer alır. Ramazan sonrası kahvaltının içeriğine dikkat edilmelidir. Bayram kahvaltılarının aşırıya kaçmadan, hafif ve az yağlı yiyeceklerden oluşması önemlidir. Örneğin, haşlanmış yumurta, süt, ceviz, esmer ekmek ve mevsim sebzelerinden oluşan bir kahvaltı tercih edilmelidir, börek gibi ağır yiyeceklerden kaçınılmalıdır. Bayram ziyaretlerinde özellikle tatlı, şekerleme, draje ve çikolata tüketimine dikkat edilmelidir; bu tür gıdaların küçük hacimli olmalarına rağmen yüksek enerji içeriklerine sahip olduğu unutulmamalıdır. Misafirlerinize baklava veya kadayıf gibi şerbetli tatlılar yerine, dondurma, meyveli ve sütlü tatlılar gibi daha hafif alternatifler sunabilirsiniz. Ayrıca, şeker yerine kuru meyveleri ikram etmek de sağlıklı bir seçenek olabilir. Kuru meyvelerinizi ceviz, badem, fındık gibi kuruyemişlerle süsleyerek besleyici ve vitamin-mineral içeriği yüksek ikramlar hazırlayabilirsiniz. Bu şekilde, misafirlerinize hem sağlıklı hem de lezzetli bir alternatif sunmuş olursunuz. Bayramda şekerli besinlerin yanı sıra çay ve kahve tüketimine de dikkat etmek önemlidir. Günde 8 bardaktan fazla çay veya 2 fincandan fazla kahve tüketilmemelidir. Ayrıca, gazlı içeceklerin tüketiminden kaçınılmalıdır. Bu şekilde, sağlıklı bir içecek alışkanlığı korunarak bayram boyunca daha dengeli bir beslenme sağlanabilir. Bayramda, besin tüketiminin kısıtlandığı bir dönemden çıkmış gibi hissetmek, kontrolsüz ve ani besin tüketimini engellemek adına otokontrolü elden bırakmamak önemlidir. Bu süreçte, dengeli ve ölçülü beslenmeye dikkat etmek, aşırıya kaçmamak ve sağlıklı beslenme alışkanlıklarını korumak önemlidir. Bayramda alınan enerjiyle harcanan enerji dengesini sağlamak için en azından yürüyüş ve spor aktiviteleri için fırsat oluşturulmalıdır. Bu, bayram süresince sağlıklı bir yaşam tarzını sürdürmek ve bedeni aktif tutmak için önemli bir adımdır” şeklinde konuştu.

40 gram civarındaki 1 dilim baklavanın 200 kilokalori olduğunu hatırlatan Tekirdağ, “40 gram 1 dilim baklava 200 kilokaloridir. 1 dilim baklava, 2 porsiyon meyve ile 2 tam ceviz ve 1 dilim ekmeğe eşittir. 1 dilim baklava, 20 küp şeker demektir. 1 dilim baklava, 45 dakika yürüyüş ya da 30 dakika koşmak demektir” ifadelerini kullandı.

08 Nis 2024 - 13:35 İHA Kastamonu- Sağlık

Mahreç  İha

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